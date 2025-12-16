Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    В Баку отметили профессиональный праздник сотрудников МЧС

    Внутренняя политика
    • 16 декабря, 2025
    • 14:03
    В Баку отметили профессиональный праздник сотрудников МЧС

    В Баку состоялась торжественная церемония по случаю профессионального праздника сотрудников МЧС и 20-летия создания ведомства.

    Как сообщает Report, в мероприятии принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров, генеральный секретарь Международной организации гражданской обороны Эргюдж Кялянтярли, представители чрезвычайных ведомств Кыргызстана, Узбекистана, России, Беларуси, Таджикистана, Грузии, ОАЭ и Катара, сотрудники МЧС Азербайджана, члены Общественного совета при министерстве, добровольцы и представители СМИ.

    Участники ознакомились с выставкой современной специальной техники МЧС в Академии министерства, после чего состоялось торжественное прохождение личного состава. В рамках мероприятия гости также посетили Академию МЧС, Центр Гейдара Алиева, музей, конференц-зал и библиотеку.

    Выступая на церемонии, Кямаледдин Гейдаров поздравил личный состав с профессиональным праздником и юбилеем ведомства, отметив, что за 20 лет при поддержке президента Ильхама Алиева МЧС превратилось в современный и высокопрофессиональный государственный орган, способный эффективно реагировать на любые чрезвычайные ситуации.

    В завершение мероприятия были зачитаны распоряжения президента Азербайджана от 15 декабря 2025 года о присвоении высших воинских и специальных званий и о награждении сотрудников МЧС. Ряду отличившихся работников были вручены награды, после чего участники приняли обращение к президенту Ильхаму Алиеву. Церемония завершилась художественной программой.

    МЧС профессиональный праздник Кямаледдин Гейдаров
    Фото
    FHN-in yaranmasının 20 illiyi qeyd olunub

    Лента новостей