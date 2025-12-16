Страны-импортеры азербайджанской нефти - СПИСОК

Азербайджан в январе-ноябре этого года экспортировал нефть в 22 страны в объеме 22 млн 132 тыс. 445,56 тонн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.

В отчетный период в ТОП-5 стран-импортеров нефти из Азербайджана вошли Италия, Чехия, Хорватия, Румыния и Германия.

В таблице ниже представлен полный список стран, импортирующих нефть из Азербайджана.

№ Страна Объем (тонн) В сравнении с январем-ноябрем 2024 года Статистическая стоимость (тыс. долларов США) В сравнении с январем-ноябрем 2024 года 1 Италия 12 670 719,72 + 28,5 % 6 524 604,65 +6,2 % 2 Чехия 1 405 059,25 -11,3 % 742 159,08 -24 % 3 Хорватия 1 255 021,16 -12,6 % 666 587,01 -23,6 % 4 Румыния 1 043 111,41 +1,7 раза 559 691,19 +1,5 раза 5 Германия 956 716,48 -4,5 % 502 018,65 -21 % 6 Португалия 803 374,35 -20,1 % 430 730,82 -31,8 % 7 Греция 590 674,03 +2,6 раза 313 840.72 +2,2 раза 8 Великобритания 514 926,69 -20,8 % 273 052,39 -30,1 % 9 Ирландия 524 907,84 +3 раза 267 776,63 +2,4 раза 10 Тунис 370 471,31 -16,5 % 198 705,68 -28,7 % 11 Нидерланды 360 687,86 +2,1 раза 182 857.88 +1,7 раза 12 Франция 281 055,52 +3,1 раза 143 049,38 +2,5 раза 13 Индия 250 122,21 -78,6 % 126 113,14 -82,7 % 14 Швейцария 172 862,46 -* 96 641,78 -* 15 Болгария 169 525,7 +2,1 раза 92 288,51 +2 раза 16 Австрия 177 544,30 +2,1 раза 87 951,93 +1,8 раза 17 Таиланд 137 785,75 -63,4 % 75 910,84 -67,6 % 18 Индонезия 130 925,36 -* 72 131,22 -* 19 Турция 142 382,68 -61,5 % 68 994,28 -65,8 % 20 Дания 88 157,38 -* 49 689,27 -* 21 Испания 82 575,87 -* 38 585,23 -* 22 Грузия 3 838,22 -* 1 586,27 -* Итого 22 132 445,56 + 2,7 % 11 514 966,53 -13,4 %

-* В аналогичном периоде прошлого года поставок не было.