Страны-импортеры азербайджанской нефти - СПИСОК
- 16 декабря, 2025
- 14:05
Азербайджан в январе-ноябре этого года экспортировал нефть в 22 страны в объеме 22 млн 132 тыс. 445,56 тонн.
Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.
В отчетный период в ТОП-5 стран-импортеров нефти из Азербайджана вошли Италия, Чехия, Хорватия, Румыния и Германия.
В таблице ниже представлен полный список стран, импортирующих нефть из Азербайджана.
|
№
|
Страна
|
Объем (тонн)
|
В сравнении с январем-ноябрем 2024 года
|
Статистическая стоимость (тыс. долларов США)
|
В сравнении с январем-ноябрем 2024 года
|
1
|
Италия
|
12 670 719,72
|
+ 28,5 %
|
6 524 604,65
|
+6,2 %
|
2
|
Чехия
|
1 405 059,25
|
-11,3 %
|
742 159,08
|
-24 %
|
3
|
Хорватия
|
1 255 021,16
|
-12,6 %
|
666 587,01
|
-23,6 %
|
4
|
Румыния
|
1 043 111,41
|
+1,7 раза
|
559 691,19
|
+1,5 раза
|
5
|
Германия
|
956 716,48
|
-4,5 %
|
502 018,65
|
-21 %
|
6
|
Португалия
|
803 374,35
|
-20,1 %
|
430 730,82
|
-31,8 %
|
7
|
Греция
|
590 674,03
|
+2,6 раза
|
313 840.72
|
+2,2 раза
|
8
|
Великобритания
|
514 926,69
|
-20,8 %
|
273 052,39
|
-30,1 %
|
9
|
Ирландия
|
524 907,84
|
+3 раза
|
267 776,63
|
+2,4 раза
|
10
|
Тунис
|
370 471,31
|
-16,5 %
|
198 705,68
|
-28,7 %
|
11
|
Нидерланды
|
360 687,86
|
+2,1 раза
|
182 857.88
|
+1,7 раза
|
12
|
Франция
|
281 055,52
|
+3,1 раза
|
143 049,38
|
+2,5 раза
|
13
|
Индия
|
250 122,21
|
-78,6 %
|
126 113,14
|
-82,7 %
|
14
|
Швейцария
|
172 862,46
|
-*
|
96 641,78
|
-*
|
15
|
Болгария
|
169 525,7
|
+2,1 раза
|
92 288,51
|
+2 раза
|
16
|
Австрия
|
177 544,30
|
+2,1 раза
|
87 951,93
|
+1,8 раза
|
17
|
Таиланд
|
137 785,75
|
-63,4 %
|
75 910,84
|
-67,6 %
|
18
|
Индонезия
|
130 925,36
|
-*
|
72 131,22
|
-*
|
19
|
Турция
|
142 382,68
|
-61,5 %
|
68 994,28
|
-65,8 %
|
20
|
Дания
|
88 157,38
|
-*
|
49 689,27
|
-*
|
21
|
Испания
|
82 575,87
|
-*
|
38 585,23
|
-*
|
22
|
Грузия
|
3 838,22
|
-*
|
1 586,27
|
-*
|
Итого
|
22 132 445,56
|
+ 2,7 %
|
11 514 966,53
|
-13,4 %
-* В аналогичном периоде прошлого года поставок не было.