    Энергетика
    • 16 декабря, 2025
    • 14:05
    Страны-импортеры азербайджанской нефти - СПИСОК

    Азербайджан в январе-ноябре этого года экспортировал нефть в 22 страны в объеме 22 млн 132 тыс. 445,56 тонн.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.

    В отчетный период в ТОП-5 стран-импортеров нефти из Азербайджана вошли Италия, Чехия, Хорватия, Румыния и Германия.

    В таблице ниже представлен полный список стран, импортирующих нефть из Азербайджана.

    Страна

    Объем (тонн)

    В сравнении с январем-ноябрем 2024 года

    Статистическая стоимость (тыс. долларов США)

    В сравнении с январем-ноябрем 2024 года

    1

    Италия

    12 670 719,72

    + 28,5 %

    6 524 604,65

    +6,2 %

    2

    Чехия

    1 405 059,25

    -11,3 %

    742 159,08

    -24 %

    3

    Хорватия

    1 255 021,16

    -12,6 %

    666 587,01

    -23,6 %

    4

    Румыния

    1 043 111,41

    +1,7 раза

    559 691,19

    +1,5 раза

    5

    Германия

    956 716,48

    -4,5 %

    502 018,65

    -21 %

    6

    Португалия

    803 374,35

    -20,1 %

    430 730,82

    -31,8 %

    7

    Греция

    590 674,03

    +2,6 раза

    313 840.72

    +2,2 раза

    8

    Великобритания

    514 926,69

    -20,8 %

    273 052,39

    -30,1 %

    9

    Ирландия

    524 907,84

    +3 раза

    267 776,63

    +2,4 раза

    10

    Тунис

    370 471,31

    -16,5 %

    198 705,68

    -28,7 %

    11

    Нидерланды

    360 687,86

    +2,1 раза

    182 857.88

    +1,7 раза

    12

    Франция

    281 055,52

    +3,1 раза

    143 049,38

    +2,5 раза

    13

    Индия

    250 122,21

    -78,6 %

    126 113,14

    -82,7 %

    14

    Швейцария

    172 862,46

    -*

    96 641,78

    -*

    15

    Болгария

    169 525,7

    +2,1 раза

    92 288,51

    +2 раза

    16

    Австрия

    177 544,30

    +2,1 раза

    87 951,93

    +1,8 раза

    17

    Таиланд

    137 785,75

    -63,4 %

    75 910,84

    -67,6 %

    18

    Индонезия

    130 925,36

    -*

    72 131,22

    -*

    19

    Турция

    142 382,68

    -61,5 %

    68 994,28

    -65,8 %

    20

    Дания

    88 157,38

    -*

    49 689,27

    -*

    21

    Испания

    82 575,87

    -*

    38 585,23

    -*

    22

    Грузия

    3 838,22

    -*

    1 586,27

    -*

    Итого

    22 132 445,56

    + 2,7 %

    11 514 966,53

    -13,4 %

    -* В аналогичном периоде прошлого года поставок не было.

