Посол Ирана Демирчилу выразил благодарность Азербайджану за соболезнования

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи предпочел остаться в своем доме, вместо того чтобы переместиться в более безопасное убежище.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Ирана в Азербайджане Муджтаба Демирчилу в ходе брифинга для представителей прессы.

"Со всего исламского мира продолжают поступать реакции в связи с гибелью нашего верховного лидера", - отметил посол.

Дипломат выразил глубокую признательность азербайджанскому государству и народу за соболезнования.

"Я выражаю благодарность государству и народу Азербайджана за то, что в этот трудный период они проявили солидарность, направив свои соболезнования. Послание президента Ильхама Алиева с соболезнованиями президенту Масуду Пезешкиану также видели все", - сказал он.

Посол подчеркнул, что между министрами иностранных дел двух стран состоялся телефонный разговор, в ходе которого азербайджанская сторона заявила, что территория Азербайджана не может быть использована для действий против Ирана.

"Безусловно, мы всегда верили в это, и высшие должностные лица Азербайджана неизменно озвучивали данную позицию", - отметил Демирчилу.