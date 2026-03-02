Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Посол Ирана Демирчилу выразил благодарность Азербайджану за соболезнования

    Внешняя политика
    • 02 марта, 2026
    • 11:58
    Посол Ирана Демирчилу выразил благодарность Азербайджану за соболезнования

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи предпочел остаться в своем доме, вместо того чтобы переместиться в более безопасное убежище.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Ирана в Азербайджане Муджтаба Демирчилу в ходе брифинга для представителей прессы.

    "Со всего исламского мира продолжают поступать реакции в связи с гибелью нашего верховного лидера", - отметил посол.

    Дипломат выразил глубокую признательность азербайджанскому государству и народу за соболезнования.

    "Я выражаю благодарность государству и народу Азербайджана за то, что в этот трудный период они проявили солидарность, направив свои соболезнования. Послание президента Ильхама Алиева с соболезнованиями президенту Масуду Пезешкиану также видели все", - сказал он.

    Посол подчеркнул, что между министрами иностранных дел двух стран состоялся телефонный разговор, в ходе которого азербайджанская сторона заявила, что территория Азербайджана не может быть использована для действий против Ирана.

    "Безусловно, мы всегда верили в это, и высшие должностные лица Азербайджана неизменно озвучивали данную позицию", - отметил Демирчилу.

    Удары по Ирану Муджтаба Демирчилу
    İranın səfiri: Azərbaycana başsağlığı mesajlarına görə minnətdarıq
    Iran's ambassador thanks Azerbaijan for condolences

    Последние новости

    12:33

    В Новороссийске горит наливной причал терминала после атаки ВСУ - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    12:32

    После иранских ударов дата-центр Amazon в ОАЭ вышел из строя

    Другие страны
    12:27

    Купер: Лондон прилагает усилия для эвакуации граждан Великобритании из Ближнего Востока

    Другие страны
    12:13

    ANAMA: В феврале от мин очищена территория площадью более 4 тыс. га

    Внутренняя политика
    12:11

    Мамед Рзаев: На станции "28 Мая" полностью завершены буровые работы в "Шахте 1" и "Шахте 2"

    Инфраструктура
    12:07

    Основатель ассоциации "Аванти" Умар Джабраилов покончил с собой в Москве

    Другие страны
    12:06

    Мамедов: Основной этап строительства на тупиковом участке "Ази Асланов" близится к завершению

    Инфраструктура
    12:06
    Фото

    Итальянская FSI изучает инвестиционные возможности в Азербайджане

    Бизнес
    12:01

    В провинции Фарс из-за атак США и Израиля погибли 35 человек

    В регионе
    Лента новостей