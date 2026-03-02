İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    İranın səfiri: Azərbaycana başsağlığı mesajlarına görə minnətdarıq

    Xarici siyasət
    • 02 mart, 2026
    • 11:35
    İranın səfiri: Azərbaycana başsağlığı mesajlarına görə minnətdarıq

    Ali dini rəhbər daha təhlükəsiz yerə getmək əvəzinə hər zaman yaşadığı evində qalmağı üstün tutdu, bu onun prinsipləri ilə üst-üstə düşür.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İranın Azərbaycandakı səfiri Müctəba Dəmirçilu mətbuat üçün brifinqdə deyib.

    "Ali rəhbərimizin öldürülməsi ilə bağlı islam dünyasından reaksiyalar gəlməkdədir", - səfir deyib.

    Diplomat Azərbaycan dövləti və xalqına başsağlığı mesajları ilə bağlı minnətdarlığını bildirib:

    "Azərbaycan dövləti və xalqına minnətdaram ki, bu çətin dövrdə başsağlığı mesajları ilə həmrəylik nümayiş etdirib. Prezident İlham Əliyevin iranlı həmkarı Məsud Pezeşkiana başsağlığı mesajını da hamı görüb".

    Səfir qeyd edib ki, iki ölkənin xarici işlər nazirləri arasında telefon danışığı olub, Azərbaycan öz ərazisindən İran əleyhinə istifadə edilə bilməyəcəyini ifadə edib:

    "Təbii ki, biz buna hər zaman inanmışıq, Azərbaycanın ən yüksək vəzifəli şəxsləri bu mövqeyi hər zaman ifadə ediblər".

    İrana hərbi zərbələr Səfir Azərbaycan
    Посол Ирана Демирчилу выразил благодарность Азербайджану за соболезнования
    Iran's ambassador thanks Azerbaijan for condolences

    Son xəbərlər

    12:40

    Kuper: London Yaxın Şərqdən Britaniya vətəndaşlarının təxliyəsi üçün səy göstərir

    Digər ölkələr
    12:37

    Sumqayıtda qatar "KamAz"la toqquşub

    Hadisə
    12:35

    DYP-dən moped sürücülərinə müraciət: Martın 26-dan sürücülük vəsiqəsi tələb olunacaq

    Daxili siyasət
    12:34

    İrandan təxliyə olunan vətəndaş: Tehrandakı səfirliyimiz ölkədən çıxmağımıza kömək etdi

    Daxili siyasət
    12:32

    Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:26

    Yaxın Şərqdəki hadisələr fonunda qızılın qiyməti 3 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    12:24
    Foto

    Teymur Musayev "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibi ilə görüşüb

    Sağlamlıq
    12:24

    Bilalhəbaşi Nəzərov: "Erməni boksçuya qarşı döyüşüm karyeramın ən məsuliyyətli anı idi"

    Fərdi
    12:19

    Şahin Bağırov Saatlıda vətəndaşları qəbul edəcək

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti