WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Azərbaycanın neft ixrac etdiyi ölkələr - SİYAHI

    Energetika
    • 16 dekabr, 2025
    • 13:54
    Azərbaycanın neft ixrac etdiyi ölkələr - SİYAHI

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycandan 22 ölkəyə 22 milyon 132 min 445,56 ton həcmində neft ixrac olunub.

    Bu barədə "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinin statistikasına istinadən xəbər verir.

    Hesabat dövründə Azərbaycanın neft ixrac etdiyi TOP-5 ölkələr sırasına İtaliya, Çexiya, Xorvatiya, Rumıniya və Almaniya daxil olub.

    Ötən 11 ayda Azərbaycan İtaliyaya 6 milyard 524 milyon 604,65 min ABŞ dolları dəyərində 12 milyon 670 min 719,72 ton, Çexiyaya 742 milyon 159,08 min ABŞ dolları dəyərində 1 milyon 59,25 ton, Xorvatiyaya 666 milyon 587,01 min ABŞ dolları dəyərində 1 milyon 255,21 min ton xam neft ixrac edib. Rumıniyaya 559 milyon 691,19 min ABŞ dolları dəyərində 1 milyon 43,111 min ton və Almaniya 502 milyon 18,65 min ABŞ dolları məbləğində 956 min 716 ton neft tədarük edilib.

    Aşağıdakı cədvəldə Azərbaycanın bu ilin 11 ayı ərzində neft ixrac etdiyi ölkələrin tam siyahısı göstərilib:

    Ölkələr

    Miqdar (ton)

    2024-cü ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən

    Statistik dəyər (min ABŞ dolları)

    2024-cü ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən

    1

    İtaliya

    12 670 719,72

    + 28,5 %

    6 524 604,65

    +6,2 %

    2

    Çexiya

    1 405 059,25

    -11,3 %

    742 159,08

    -24 %

    3

    Xorvatiya

    1 255 021,16

    -12,6 %

    666 587,01

    -23,6 %

    4

    Rumıniya

    1 043 111,41

    +1,7 dəfə

    559 691,19

    +1,5 dəfə

    5

    Almaniya

    956 716,48

    -4,5 %

    502 018,65

    -21 %

    6

    Portuqaliya

    803 374,35

    -20,1 %

    430 730,82

    -31,8 %

    7

    Yunanıstan

    590 674,03

    +2,6 dəfə

    313 840.72

    +2,2 dəfə

    8

    Böyük Britaniya

    514 926,69

    -20,8 %

    273 052,39

    -30,1 %

    9

    İrlandiya

    524 907,84

    +3 dəfə

    267 776,63

    +2,4 dəfə

    10

    Tunis

    370 471,31

    -16,5 %

    198 705,68

    -28,7 %

    11

    Niderland

    360 687,86

    +2,1 dəfə

    182 857.88

    +1,7 dəfə

    12

    Fransa

    281 055,52

    +3,1 dəfə

    143 049,38

    +2,5 dəfə

    13

    Hindistan

    250 122,21

    -78,6 %

    126 113,14

    -82,7 %

    14

    İsveçrə

    172 862,46

    -*

    96 641,78

    -*

    15

    Bolqarıstan

    169 525,7

    +2,1 dəfə

    92 288,51

    +2 dəfə

    16

    Avstriya

    177 544,30

    +2,1 dəfə

    87 951,93

    +1,8 dəfə

    17

    Tailand

    137 785,75

    -63,4 %

    75 910,84

    -67,6 %

    18

    İndoneziya

    130 925,36

    -*

    72 131,22

    -*

    19

    Türkiyə

    142 382,68

    -61,5 %

    68 994,28

    -65,8 %

    20

    Danimarka

    88 157,38

    -*

    49 689,27

    -*

    21

    İspaniya

    82 575,87

    -*

    38 585,23

    -*

    22

    Gürcüstan

    3 838,22

    -*

    1 586,27

    -*

    Cəmi

    22 132 445,56

    + 2,7 %

    11 514 966,53

    -13,4 %

    -* Ötən ilin eyni dövründə tədarük olmayıb.

    Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsi neft ixrac
    Страны-импортеры азербайджанской нефти - СПИСОК

    Son xəbərlər

    14:01

    "Sabah"ın kapitanı: "Almaniya klubu ilə səfər oyununa çox yaxşı hazırlaşmışıq"

    Komanda
    13:58

    Polşada bazarda terror aktı planlaşdıran tələbə saxlanılıb

    Digər ölkələr
    13:57

    Ekspert: Slovakiyaya qaz ixracı Azərbaycanın Aİ-nin etibarlı enerji tərəfdaşı kimi rolunu möhkəmləndirir

    Xarici siyasət
    13:57

    Nazir: "SOCAR Pakistanda neft kəmərinin tikintisi üçün investisiya imkanlarını araşdırır"

    Energetika
    13:54

    Azərbaycanın neft ixrac etdiyi ölkələr - SİYAHI

    Energetika
    13:51

    Azərbaycanın metanol ixracından qazancı açıqlanıb

    Energetika
    13:41

    Seyidbəyli sakini: Doğma kəndə övladlarım və nəvəmlə qayıdıram

    Daxili siyasət
    13:40

    Portuqaliya Qran-prisi rəsmən "Formula 1" təqviminə daxil ediləcək

    Formula 1
    13:35

    Əli Əsədov Həştərxan vilayətinin qubernatoru ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti