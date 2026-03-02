Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Главы МИД Азербайджана и Казахстана обсудили напряженность на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    • 02 марта, 2026
    • 11:58
    Главы МИД Азербайджана и Казахстана обсудили напряженность на Ближнем Востоке

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Ермеком Кошербаевым, они обсудили напряженность на Ближнем Востоке.

    Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

    "Стороны обсудили военную эскалацию и рост напряженности в регионе Ближнего Востока, выразив глубокую обеспокоенность происходящим. Министры подчеркнули, что дальнейшее обострение ситуации может создать серьезные угрозы региональной безопасности и стабильности", - отмечается в сообщении.

    Главы МИД также отметили целесообразность усиления взаимодействия между консульскими подразделениями дипломатических миссий двух стран в регионе для координации работы по оказанию поддержки гражданам.

    Кроме того, в ходе беседы состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

