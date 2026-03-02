Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Минобороны Кувейта: Сегодня утром разбилось несколько американских самолетов

    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 12:00
    Минобороны Кувейта: Сегодня утром разбилось несколько американских самолетов

    На территории Кувейта сегодня утром разбилось несколько американских военных самолетов, все члены экипажа спасены.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Минобороны Кувейта.

    При этом не уточняется количество разбившихся самолетов.

    Отмечается, что в результате поисково-спасательных работ члены экипажа были доставлены в больницу для проверки состояния их здоровья и оказания необходимой медицинской помощи.

    Соответствующие органы продолжают расследование для установления причин аварии. Другие подробности не приводятся.

    Кувейт Минобороны американские самолеты
    Küveyt Müdafiə Nazirliyi: Bu səhər bir neçə ABŞ təyyarəsi qəzaya uğrayıb
    Kuwait Defense Ministry: Several American aircraft crashed this morning

