Минобороны Кувейта: Сегодня утром разбилось несколько американских самолетов

На территории Кувейта сегодня утром разбилось несколько американских военных самолетов, все члены экипажа спасены.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Минобороны Кувейта.

При этом не уточняется количество разбившихся самолетов.

Отмечается, что в результате поисково-спасательных работ члены экипажа были доставлены в больницу для проверки состояния их здоровья и оказания необходимой медицинской помощи.

Соответствующие органы продолжают расследование для установления причин аварии. Другие подробности не приводятся.