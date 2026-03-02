Минобороны Кувейта: Сегодня утром разбилось несколько американских самолетов
- 02 марта, 2026
- 12:00
На территории Кувейта сегодня утром разбилось несколько американских военных самолетов, все члены экипажа спасены.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении Минобороны Кувейта.
При этом не уточняется количество разбившихся самолетов.
Отмечается, что в результате поисково-спасательных работ члены экипажа были доставлены в больницу для проверки состояния их здоровья и оказания необходимой медицинской помощи.
Соответствующие органы продолжают расследование для установления причин аварии. Другие подробности не приводятся.
بيان رقم 7— KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) March 2, 2026
صرّح الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع بأنه في صباح هذا اليوم سقطت عدد من الطائرات الحربية الأمريكية، مؤكداً نجاة أطقمها بالكامل.
وأوضح أن الجهات المختصة باشرت فوراً إجراءات البحث والإنقاذ، حيث تم إخلاء الأطقم ونقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم… pic.twitter.com/HYX3LGqEX1