Küveyt Müdafiə Nazirliyi: Bu səhər bir neçə ABŞ təyyarəsi qəzaya uğrayıb
Digər ölkələr
- 02 mart, 2026
- 12:08
Küveyt ərazisində bu səhər ABŞ-nin bir neçə hərbi təyyarəsi qəzaya uğrayıb, ekipajın bütün üzvləri xilas edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Küveyt Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında deyilir.
Bununla belə, qəzaya uğrayan təyyarələrin sayı dəqiqləşdirilmir.
Qeyd olunub ki, axtarış-xilasetmə işləri nəticəsində ekipaj üzvləri zəruri tibbi yardımın göstərilməsi üçün xəstəxanaya çatdırılıb.
Müvafiq orqanlar qəzanın səbəblərinin müəyyən edilməsi üçün araşdırmanı davam etdirirlər. Digər təfərrüatlar verilmir.
Son xəbərlər
12:34
İrandan təxliyə olunan vətəndaş: Tehrandakı səfirliyimiz ölkədən çıxmağımıza kömək etdiDaxili siyasət
12:32
Sabah yağış yağacaq - PROQNOZEkologiya
12:26
Yaxın Şərqdəki hadisələr fonunda qızılın qiyməti 3 %-ə yaxın artıbMaliyyə
12:24
Foto
Teymur Musayev "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibi ilə görüşübSağlamlıq
12:24
Bilalhəbaşi Nəzərov: "Erməni boksçuya qarşı döyüşüm karyeramın ən məsuliyyətli anı idi"Fərdi
12:19
Şahin Bağırov Saatlıda vətəndaşları qəbul edəcəkBiznes
12:12
Rusiya Federasiya Şurasının keçmiş üzvü Umar Cəbrayılov Moskvada intihar edibDigər ölkələr
12:08
Küveyt Müdafiə Nazirliyi: Bu səhər bir neçə ABŞ təyyarəsi qəzaya uğrayıbDigər ölkələr
12:07