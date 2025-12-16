Гран-при Португалии вернется в Формулу-1 в 2027 и 2028 годах

Формула-1 официально анонсировала Гран-при Португалии.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава Формулы-1 Стефано Доменикали.

По его словам, трасса на автодроме "Алгарве" войдет в календарь 2027 и 2028 годов.

"Рад видеть возвращение Португалии в календарь Формулы-1, спорт продолжает разжигать страсть наших невероятных португальских болельщиков. Трасса захватывает от первого поворота до финишного флага, а ее энергия заставляет фанатов вскакивать с мест. Спрос на проведение Гран-при Формулы-1 достиг беспрецедентного уровня. Не могу дождаться возможности снова поработать вместе, чтобы триумфально вернуть Португалию в календарь", - сказал Доменикали.

Отметим, что первый Гран-при Португалии был проведен в 1958 году. Последний – в 2021-м, тогда победителем этапа стал британец Льюис Хэмилтон, выступавший за "Мерседес".