WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Portuqaliya Qran-prisi rəsmən "Formula 1" təqviminə daxil ediləcək

    Formula 1
    • 16 dekabr, 2025
    • 13:40
    Portuqaliya Qran-prisi rəsmən Formula 1 təqviminə daxil ediləcək

    Portuqaliya Qran-prisi rəsmən "Formula 1" təqviminə daxil ediləcək.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Formula 1"in baş direktoru Stefano Domenikali bildirib.

    Yarışın 2027 və 2028-ci ildə "Alqarve" avtodromunda təşkili nəzərdə tutulub.

    Qeyd edək ki, Portuqaliyada ilk Qran-pri 1958-ci, sonuncu isə 2021-ci ildə keçirilib. Sonuncu yarışın qalibi "Mercedes" pilotu Lüis Hemilton olub.

    "Formula 1" Portuqaliya Qran-prisi "Alqarve" avtodromu Lüis Hemilton
    Гран-при Португалии вернется в Формулу-1 в 2027 и 2028 годах

    Son xəbərlər

    14:01

    "Sabah"ın kapitanı: "Almaniya klubu ilə səfər oyununa çox yaxşı hazırlaşmışıq"

    Komanda
    13:58

    Polşada bazarda terror aktı planlaşdıran tələbə saxlanılıb

    Digər ölkələr
    13:57

    Ekspert: Slovakiyaya qaz ixracı Azərbaycanın Aİ-nin etibarlı enerji tərəfdaşı kimi rolunu möhkəmləndirir

    Xarici siyasət
    13:57

    Nazir: "SOCAR Pakistanda neft kəmərinin tikintisi üçün investisiya imkanlarını araşdırır"

    Energetika
    13:54

    Azərbaycanın neft ixrac etdiyi ölkələr - SİYAHI

    Energetika
    13:51

    Azərbaycanın metanol ixracından qazancı açıqlanıb

    Energetika
    13:41

    Seyidbəyli sakini: Doğma kəndə övladlarım və nəvəmlə qayıdıram

    Daxili siyasət
    13:40

    Portuqaliya Qran-prisi rəsmən "Formula 1" təqviminə daxil ediləcək

    Formula 1
    13:35

    Əli Əsədov Həştərxan vilayətinin qubernatoru ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti