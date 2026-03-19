İsrail Hərbi Hava Qüvvələri İranda "Mi-17" helikopterini məhv edib
    19 mart, 2026
    İsrail Hərbi Hava Qüvvələri İranda Mi-17 helikopterini məhv edib

    İsrail Hərbi Hava Qüvvələri İranın qərbindəki Sənəndəc hava limanında "Mi-17" helikopterini məhv edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Ordusunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Çərşənbə gününə keçən gecə İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinin təyyarəsi Müdafiə Ordusunun dəqiq kəşfiyyat məlumatları əsasında hərəkət edərək Sənəndəc hava limanında İranın "Mi-17" helikopterini aşkarlayaraq ona zərbə endirib", - bəyanatda bildirilir.

    İddia olunur ki, zərbə İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun Hərbi Hava Qüvvələrinin hərbi potensialını zəiflətmək və İsrailin İranın qərbində hava üstünlüyünü möhkəmləndirmək məqsədilə endirilib.

