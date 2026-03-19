İsrail Hərbi Hava Qüvvələri İranda "Mi-17" helikopterini məhv edib
Digər ölkələr
- 19 mart, 2026
- 12:29
İsrail Hərbi Hava Qüvvələri İranın qərbindəki Sənəndəc hava limanında "Mi-17" helikopterini məhv edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Ordusunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"Çərşənbə gününə keçən gecə İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinin təyyarəsi Müdafiə Ordusunun dəqiq kəşfiyyat məlumatları əsasında hərəkət edərək Sənəndəc hava limanında İranın "Mi-17" helikopterini aşkarlayaraq ona zərbə endirib", - bəyanatda bildirilir.
İddia olunur ki, zərbə İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun Hərbi Hava Qüvvələrinin hərbi potensialını zəiflətmək və İsrailin İranın qərbində hava üstünlüyünü möhkəmləndirmək məqsədilə endirilib.
Son xəbərlər
13:26
Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyətində müşavirə keçirilib, 4 məmura xəbərdarlıq edilibDigər
13:21
Viktor Orban: Neft tədarükü bərpa edilməsə, Ukraynaya maliyyə dəstəyi olmayacaqDigər ölkələr
13:21
"Brent" neftinin bir barelinin qiyməti 116 dolları ötüb - YENİLƏNİBEnergetika
13:20
Gəncə-Qazax iqtisadi rayonundakı sahibkarların sayı məlum olubBiznes
13:18
Kamran Əliyev: "Azərbaycanda kifayət qədər təcrübəli və istedadlı gənc hakimlər var" - MÜSAHİBƏFərdi
13:16
Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 4 %-dən çox artıbİKT
13:12
Foto
Xocalının Xanabad kəndinə köçürülən ailələrə mənzillərin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:08
Foto
Azərbaycanda "Roblox" platformasının fəaliyyəti məhdudlaşdırıla bilərDaxili siyasət
13:07