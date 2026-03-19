ВВС Израиля уничтожили вертолет Ми-17 в Иране

ВВС Израиля уничтожили вертолет "Ми-17" в аэропорту Сенендедж на западе Ирана.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Самолет ВВС Израиля, действуя на основе точных оперативных разведданных ЦАХАЛ, обнаружил и нанес удар по иранскому вертолету Ми-17 в аэропорту Сенендедж", - говорится в заявлении.

Утверждается, что удар был нанесен с целью "ослабить военный потенциал ВВС Корпуса стражей исламской революции и укрепить превосходство Израиля в воздухе над западной частью Ирана".