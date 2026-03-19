Buzovnada məhkuma məxsus avtomat aşkarlanıb
Hadisə
- 19 mart, 2026
- 12:29
Bakı şəhəri Xəzər rayonu, Buzovna qəsəbəsi, Məmməd Namazov küçəsində məhkuma məxsus avtomat aşkarlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ədliyyə Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar xidmətinin əməliyyat aparatının Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq struktur qurumunun əməkdaşları ilə birgə keçirdiyi əməliyyat-axtarış tədbiri nəticəsində məhkum tərəfindən həbs edilməmişdən əvvəl sözügedən ərazidə əsas yoldan kənarda daşların arasında gizlədilmiş 1 ədəd "AKS-74U" markalı avtomat silah, 1 ədəd ona məxsus daraq və 5 ədəd 5.45 kalibrli güllə aşkar edilərək götürülüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
13:26
Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyətində müşavirə keçirilib, 4 məmura xəbərdarlıq edilibDigər
13:21
Viktor Orban: Neft tədarükü bərpa edilməsə, Ukraynaya maliyyə dəstəyi olmayacaqDigər ölkələr
13:21
"Brent" neftinin bir barelinin qiyməti 116 dolları ötüb - YENİLƏNİBEnergetika
13:20
Gəncə-Qazax iqtisadi rayonundakı sahibkarların sayı məlum olubBiznes
13:18
Kamran Əliyev: "Azərbaycanda kifayət qədər təcrübəli və istedadlı gənc hakimlər var" - MÜSAHİBƏFərdi
13:16
Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 4 %-dən çox artıbİKT
13:12
Foto
Xocalının Xanabad kəndinə köçürülən ailələrə mənzillərin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:08
Foto
Azərbaycanda "Roblox" platformasının fəaliyyəti məhdudlaşdırıla bilərDaxili siyasət
13:07