    Buzovnada məhkuma məxsus avtomat aşkarlanıb

    19 mart, 2026
    • 12:29
    Buzovnada məhkuma məxsus avtomat aşkarlanıb

    Bakı şəhəri Xəzər rayonu, Buzovna qəsəbəsi, Məmməd Namazov küçəsində məhkuma məxsus avtomat aşkarlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ədliyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar xidmətinin əməliyyat aparatının Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq struktur qurumunun əməkdaşları ilə birgə keçirdiyi əməliyyat-axtarış tədbiri nəticəsində məhkum tərəfindən həbs edilməmişdən əvvəl sözügedən ərazidə əsas yoldan kənarda daşların arasında gizlədilmiş 1 ədəd "AKS-74U" markalı avtomat silah, 1 ədəd ona məxsus daraq və 5 ədəd 5.45 kalibrli güllə aşkar edilərək götürülüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyi Silah-sursat Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar xidməti

