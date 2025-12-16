Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Туск: Польша не войдет в миротворческую миссию в Украине

    Другие страны
    • 16 декабря, 2025
    • 13:53
    Туск: Польша не войдет в миротворческую миссию в Украине

    Польские военнослужащие не войдут в состав миротворческого контингента, который может быть развернут в Украине в рамках гарантий безопасности.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    "У Польши другие задачи. Мы должны обеспечить безопасность восточного фланга. Польша будет ключевым узлом – не только [международный аэропорт - ред.] Ясьонка. Наши порты и вся логистика для восстановления Украины будет решающей. Если гарантии для Украины имеют смысл, Польша неизбежно будет вовлечена логистически", - пояснил Дональд Туск.

    Туск подчеркнул, что без участия Соединенных Штатов нет реального шанса на эффективные мирные переговоры.

    "Впервые я услышал от американских переговорщиков, что США обязуются предоставить гарантии безопасности Украине таким образом, чтобы у России не было никаких сомнений в том, что американский ответ будет военным, если они снова нападут на Украину", - сказал премьер-министр Польши.

    Польша Украина российско-украинская война логистика миротворческая миссия в Украине Дональд Туск
    Donald Tusk: Polşa Ukraynada sülhməramlı missiyaya daxil olmayacaq

    Последние новости

    14:44
    Фото

    Национальные антидопинговые агентства Азербайджана и Австрии подписали Меморандум

    Индивидуальные
    14:43
    Фото

    В Азербайджане уничтожили партию российских БАДов из-за несоответствия составу

    Здоровье
    14:38

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5

    Другие страны
    14:34
    Видео

    В Верховной раде Украины произошла потасовка, заседание отложено

    Другие страны
    14:25
    Фото

    Вернувшимся в Тезебина и Сейидбейли семьям вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    14:19

    Эксперт: Визит Ильхама Алиева в Словакию усиливает позиции Азербайджана в Центральной Европе

    Внешняя политика
    14:13

    Нидерланды разместят у себя Международную комиссию по рассмотрению претензий Украины

    Другие страны
    14:10

    Министр Пакистана: Открытие банковских офисов упростит торговые расчеты с Азербайджаном

    Финансы
    14:05

    Страны-импортеры азербайджанской нефти - СПИСОК

    Энергетика
    Лента новостей