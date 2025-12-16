Туск: Польша не войдет в миротворческую миссию в Украине

Польские военнослужащие не войдут в состав миротворческого контингента, который может быть развернут в Украине в рамках гарантий безопасности.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

"У Польши другие задачи. Мы должны обеспечить безопасность восточного фланга. Польша будет ключевым узлом – не только [международный аэропорт - ред.] Ясьонка. Наши порты и вся логистика для восстановления Украины будет решающей. Если гарантии для Украины имеют смысл, Польша неизбежно будет вовлечена логистически", - пояснил Дональд Туск.

Туск подчеркнул, что без участия Соединенных Штатов нет реального шанса на эффективные мирные переговоры.

"Впервые я услышал от американских переговорщиков, что США обязуются предоставить гарантии безопасности Украине таким образом, чтобы у России не было никаких сомнений в том, что американский ответ будет военным, если они снова нападут на Украину", - сказал премьер-министр Польши.