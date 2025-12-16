Donald Tusk: Polşa Ukraynada sülhməramlı missiyaya daxil olmayacaq
Digər ölkələr
- 16 dekabr, 2025
- 14:21
Polşa hərbi qulluqçuları Ukraynada təhlükəsizlik zəmanətləri çərçivəsində yerləşdirilə biləcək sülhməramlı kontingentə daxil olmayacaqlar.
"Report"un Ukrayna KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Polşanın Baş naziri Donald Tusk bildirib.
"Polşanın başqa vəzifələri var. Biz şərq cinahının təhlükəsizliyini təmin etməliyik. Polşa əsas qovşaq olacaq – təkcə (beynəlxalq hava limanı - red.) Yasonka deyil. Bizim limanlarımız və Ukraynanın bərpası üçün bütün logistika həlledici olacaq. Əgər Ukrayna üçün zəmanətlər faydalıdırsa, Polşa qaçılmaz olaraq logistik cəhətdən cəlb olunacaq", - o qeyd edib.
D.Tusk həmçinin vurğulayıb ki, ABŞ-nin iştirakı olmadan effektiv sülh danışıqları üçün real şans yoxdur.
Son xəbərlər
15:01
"Qarabağ" azarkeşlərinə görə cərimələnibFutbol
14:59
Azərbaycanda elektron siqaretlər qadağan olunurMilli Məclis
14:53
Foto
Xocavəndin Sos kəndinə köçürülən 21 ailəyə mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB-2Daxili siyasət
14:53
Pakistanlı nazir: "Bankların açılması Azərbaycanla ticarət hesablaşmalarını asanlaşdıracaq"Maliyyə
14:49
Rusiyada 5,0 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıbDigər ölkələr
14:47
Azərbaycan Cüdo Federasiyasının iki sosial layihəsi beynəlxalq mükafata namizəd göstərilibFərdi
14:43
Azərbaycanda avtomobil istehsalının həcmi açıqlanıbSənaye
14:39
Foto
Bərdə heyvan satışı bazarının fəaliyyəti bərpa edilibSağlamlıq
14:37