    Donald Tusk: Polşa Ukraynada sülhməramlı missiyaya daxil olmayacaq

    Polşa hərbi qulluqçuları Ukraynada təhlükəsizlik zəmanətləri çərçivəsində yerləşdirilə biləcək sülhməramlı kontingentə daxil olmayacaqlar.

    "Report"un Ukrayna KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Polşanın Baş naziri Donald Tusk bildirib.

    "Polşanın başqa vəzifələri var. Biz şərq cinahının təhlükəsizliyini təmin etməliyik. Polşa əsas qovşaq olacaq – təkcə (beynəlxalq hava limanı - red.) Yasonka deyil. Bizim limanlarımız və Ukraynanın bərpası üçün bütün logistika həlledici olacaq. Əgər Ukrayna üçün zəmanətlər faydalıdırsa, Polşa qaçılmaz olaraq logistik cəhətdən cəlb olunacaq", - o qeyd edib.

    D.Tusk həmçinin vurğulayıb ki, ABŞ-nin iştirakı olmadan effektiv sülh danışıqları üçün real şans yoxdur.

    Туск: Польша не войдет в миротворческую миссию в Украине

