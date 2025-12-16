Председатель УМК: Азербайджан продолжит сотрудничество с Альянсом цивилизаций ООН

Сотрудничество Азербайджана с Альянсом цивилизаций ООН будет продолжено.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде на XI Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН в Эр-Рияде.

Он подчеркнул, что Альянс цивилизаций ООН за два десятилетия своей деятельности утвердился как важная международная платформа, служащая интересам человечества и способствующая развитию сотрудничества между представителями государств, общественности и религий в решении глобальных проблем, и отметил, что достижения организации в решении глобальных проблем, связанных с миром и будущим, заслуживают одобрения.

Пашазаде также выразил удовлетворение высоким уровнем сотрудничества Азербайджана, обладающего ценным историческим опытом построения мостов между представителями различных культур и цивилизаций, с Альянсом цивилизаций ООН во имя интересов человечества.

Он отметил, что традиционные Всемирные форумы по межкультурному диалогу, проводимые в Азербайджане, являются результатом нашего сотрудничества с Альянсом цивилизаций:

"Азербайджан ранее принимал VII Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН. Сотрудничество нашей страны с Альянсом продолжится предстоящими совместными мероприятиями".

Пашазаде добавил, что Азербайджан возрождает свое религиозно-духовное наследие, подвергшееся вандализму в освобожденном от оккупации Карабахе, восстанавливает и заново строит храмы, активно участвует в повестке мира в регионе и на мировом уровне.