    Председатель УМК: Азербайджан продолжит сотрудничество с Альянсом цивилизаций ООН

    Религия
    • 16 декабря, 2025
    • 13:49
    Сотрудничество Азербайджана с Альянсом цивилизаций ООН будет продолжено.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде на XI Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН в Эр-Рияде.

    Он подчеркнул, что Альянс цивилизаций ООН за два десятилетия своей деятельности утвердился как важная международная платформа, служащая интересам человечества и способствующая развитию сотрудничества между представителями государств, общественности и религий в решении глобальных проблем, и отметил, что достижения организации в решении глобальных проблем, связанных с миром и будущим, заслуживают одобрения.

    Пашазаде также выразил удовлетворение высоким уровнем сотрудничества Азербайджана, обладающего ценным историческим опытом построения мостов между представителями различных культур и цивилизаций, с Альянсом цивилизаций ООН во имя интересов человечества.

    Он отметил, что традиционные Всемирные форумы по межкультурному диалогу, проводимые в Азербайджане, являются результатом нашего сотрудничества с Альянсом цивилизаций:

    "Азербайджан ранее принимал VII Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН. Сотрудничество нашей страны с Альянсом продолжится предстоящими совместными мероприятиями".

    Пашазаде добавил, что Азербайджан возрождает свое религиозно-духовное наследие, подвергшееся вандализму в освобожденном от оккупации Карабахе, восстанавливает и заново строит храмы, активно участвует в повестке мира в регионе и на мировом уровне.

    Фото
