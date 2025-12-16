WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    QMİ sədri: Azərbaycanın BMT Sivilizasiyalar Alyansı ilə əməkdaşlığı davam edəcək

    Din
    • 16 dekabr, 2025
    • 13:08
    QMİ sədri: Azərbaycanın BMT Sivilizasiyalar Alyansı ilə əməkdaşlığı davam edəcək

    Azərbaycanın BMT Sivilizasiyalar Alyansı ilə əməkdaşlığı davam edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyad şəhərində keçirilən BMT Sivilizasiyalar Alyansının XI Qlobal Forumunda çıxışı zamanı deyib.

    O, BMT Sivilizasiyalar Alyansının iki onillik fəaliyyəti ilə özünü bəşəriyyətin mənafeyinə xidmət edən, qlobal problemlərin həllində dövlət, ictimaiyyət və din nümayəndələrinin birgə əməkdaşlığının inkişafına töhfə verən mühüm beynəlxalq platforma olaraq təsdiq etdiyini və qurumun sülh və gələcəyə dair qlobal problemlərin həlli yönündə nailiyyətlərinin təqdirəlayiq olduğunu vurğulayıb.

    A.Paşazadə, həmçinin, müxtəlif mədəniyyət və sivilizasiya nümayəndələri arasında körpülərin qurulması, birgəyaşayışı əks etdirən dəyərli tarixi təcrübəyə, dinlərarası tolerantlıq, məzhəblərarası anlaşma modelinə malik Azərbaycan dövlətinin BMT Sivilizasiyalar Alyansı ilə bəşəri mənafelər naminə əməkdaşlığı yüksək səviyyədə olmasından məmnunluğunu ifadə edib.

    QMİ sədri bildirib ki, Azərbaycanda keçirilən ənənəvi Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq forumları Prezident İlham Əliyevin müəllifi olduğu Bakı Prosesinin tərəfdaşı olan Sivilizasiyalar Alyansı ilə birgə əməkdaşlığımızın gözəl nəticələridir:

    "Azərbaycan bundan əvvəl BMT Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumuna evsahibliyi edib. Ölkəmizin BMT Sivilizasiyalar Alyansı ilə əməkdaşlığı qarşıda nəzərdə tutulan birgə tədbirlərlə davam edəcək".

    Şeyxülislam, eyni zamanda, Azərbaycanın BMT-nin məlum qətnamələri əsasında işğaldan azad etdiyi Qarabağda vandalizmə məruz qalmış dini-mənəvi irsini dirçəltdiyini, ölkənin bütün dinlərə məxsus məbədləri bərpa və yenidən quraraq bu gün bölgədə və dünya müstəvisində sülh gündəliyində fəal iştirakını, insan həmrəyliyinə xidmət edən təşəbbüslərin önündə getməsini qeyd edib.

    Allahşükür Paşazadə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi BMT Azərbaycan

    Son xəbərlər

    13:35

    Əli Əsədov Həştərxan vilayətinin qubernatoru ilə görüşüb

    Digər
    13:34

    FHN-in yaranmasının 20 illiyi qeyd olunub

    Daxili siyasət
    13:29

    Təzəbinə sakini: Valideynlərin bizə sevdirdiyi doğma kəndə qürurla qayıdırıq

    Daxili siyasət
    13:13
    Foto

    Xaçmaz Reabilitasiya Mərkəzində bu ilin 11 ayında 5 mindən çox şəxsə xidmət göstərilib

    Sosial müdafiə
    13:12

    18 yaşlı basketbolçu NBA-nın tarixinə düşüb

    Komanda
    13:12

    Bu il sürücülük hüququ olmadan idarə edilən avtomobil qəzalarında 66 nəfər həlak olub

    Digər
    13:10

    Kəmaləddin Heydərov: Son iyirmi ildə FHN üçün 1 134 yeni texnika alınıb

    Daxili siyasət
    13:08
    Foto

    QMİ sədri: Azərbaycanın BMT Sivilizasiyalar Alyansı ilə əməkdaşlığı davam edəcək

    Din
    13:04

    Sabunçuda evdən 8 min dollarlıq qızıl oğurlayan şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti