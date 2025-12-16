МВД: 66 человек погибло в ДТП с участием водителей без прав

В Азербайджане за 11 месяцев года в 113 дорожно-транспортных происшествий, совершенных лицами без водительских прав, погибли 66 человек, еще 84 получили ранения.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).

В ведомстве отметили, что случаи управления автомобилем несовершеннолетними по большей части связаны с безответственным отношением родителей. Иногда взрослые доверяют руль своим малолетним детям, забывая о том, что это может обернуться трагедией и перечеркнуть их будущее.

В Главном управлении Государственной дорожной полиции подчеркнули, что управление транспортным средством без водительских прав, а также передача автомобиля лицам, не имеющим права на его управление, являются грубыми нарушениями правил дорожного движения и нередко приводят к тяжелым последствиям.