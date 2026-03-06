İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    WUF13 öncəsi əlilliyi olan şəxslərin əmək bazarına inteqrasiyası üçün layihəyə start verilib

    Sosial müdafiə
    • 06 mart, 2026
    • 17:50
    WUF13 öncəsi əlilliyi olan şəxslərin əmək bazarına inteqrasiyası üçün layihəyə start verilib

    Azərbaycanda əlilliyi olan şəxslərin əmək bazarına inteqrasiyası üçün "İmkanlar hər kəs üçün" sosial əhəmiyyətli layihəyə başlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, layihə BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü Sessiyası (WUF13) öncəsi BMT-nin Məskunlaşma Proqramı və Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin birgə təşəbbüsü ilə keçirilən Azərbaycan Şəhərsalma Kampaniyası (#AUC2026) çərçivəsində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzi tərəfindən təşkil olunub.

    DOST Mərkəzində keçirilən tədbirdə layihənin tərəfdaşları olan dövlət və özəl müəssisələr, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, proqrama cəlb edilmiş əlilliyi olan şəxslər, könüllü və təcrübəçi gənclər iştirak ediblər.

    Tədbirin iştirakçıları əvvəlcə təlimçi və benefisiarların əl işlərindən ibarət ekspozisiya ilə tanış olub, Mərkəzin təlim studiyalarında yaradıcılıq prosesini izləyiblər.

    Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə yaradılan Mərkəzdə həssas qruplardan olan şəxslərin bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi və sosial adaptasiyası istiqamətində görülən işlər diqqətə çatdırılıb.

    Mərkəzin direktor müavini Mətanət Məmmədova müəssisənin fəaliyyət istiqamətləri, burada təlimlərə cəlb olunmuş həssas qrupların yaradıcı potensialının inkişafı üçün aparılan işlər barədə məlumat verib.

    BMT Məskunlaşma Proqramının Təbliğat və Layihələr üzrə baş məsləhətçisi Məleykə Tağızadə Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun on üçüncü sessiyasının şəhərlərin daha inklüziv və hər kəs üçün əlçatan inkişafı mövzusunu qlobal gündəliyin əsas istiqamətlərindən biri kimi önə çıxardığını diqqətə çatdırıb.

    "İmkanlar hər kəs üçün" layihəsinin əlilliyi olan şəxslərin korporativ iş mühitində real təcrübə qazanması, onların əmək bazarına daha fəal inteqrasiyası, inklüziv iş mühitlərinin təşviqi baxımından önəmi vurğulanıb.

    Mərkəzdə yaradılmış bərabər imkanlar və sosial dəstək mexanizmləri haqqında da məlumat verilib. Bu sahədə beynəlxalq tərəfdaşlarla əməkdaşlığın gələcək perspektivlərinə toxunulub.

    Qeyd olunub ki, martın 10-dan etibarən Mərkəzin əlilliyi olan 30 nəfərədək 15-29 yaş arası benefisiarının dövlət qurumları, beynəlxalq və özəl təşkilatlara üçgünlük qısa təcrübə proqramı təşkil ediləcək. Proqram vasitəsilə gənclərə real iş mühiti ilə tanışlıq və mövcud potensiallarını nümayiş etdirmək imkanı yaradılacaq.

    Layihənin bağlanış mərasiminin WUF13-ün "Bakı Şəhərsalma Həftəsi" çərçivəsində keçirilməsi nəzərdə tutulur.

    WUF13 öncəsi əlilliyi olan şəxslərin əmək bazarına inteqrasiyası üçün layihəyə start verilib
    WUF13 öncəsi əlilliyi olan şəxslərin əmək bazarına inteqrasiyası üçün layihəyə start verilib
    WUF13 öncəsi əlilliyi olan şəxslərin əmək bazarına inteqrasiyası üçün layihəyə start verilib
    WUF13 öncəsi əlilliyi olan şəxslərin əmək bazarına inteqrasiyası üçün layihəyə start verilib
    WUF13 öncəsi əlilliyi olan şəxslərin əmək bazarına inteqrasiyası üçün layihəyə start verilib
    WUF13 öncəsi əlilliyi olan şəxslərin əmək bazarına inteqrasiyası üçün layihəyə start verilib
    WUF13 öncəsi əlilliyi olan şəxslərin əmək bazarına inteqrasiyası üçün layihəyə start verilib
    WUF13 öncəsi əlilliyi olan şəxslərin əmək bazarına inteqrasiyası üçün layihəyə start verilib
    WUF13 öncəsi əlilliyi olan şəxslərin əmək bazarına inteqrasiyası üçün layihəyə start verilib
    WUF13 öncəsi əlilliyi olan şəxslərin əmək bazarına inteqrasiyası üçün layihəyə start verilib
    WUF13 öncəsi əlilliyi olan şəxslərin əmək bazarına inteqrasiyası üçün layihəyə start verilib
    WUF13 Əlilliyi olan şəxslər əmək bazarı DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzi

    Son xəbərlər

    18:37

    Azərbaycan, Belarus və Slovakiyanın baş qərargah rəisləri arasında telefon danışıqları olub

    Xarici siyasət
    18:34
    Foto

    AZAL-ın Bakı-İğdır-Bakı marşrutu üzrə 7-10 mart tarixlərini əhatə edən uçuş cədvəli

    İnfrastruktur
    18:32

    İsrail hərbçiləri Tehranda İranın yüksək rütbəli komandirini öldürüblər

    Digər ölkələr
    18:28

    Nəvaf Salam: Livan uçuruma yuvarlanır və ona zorla sırınan müharibəyə sürüklənir

    Digər ölkələr
    18:20

    Azərbaycan və Belarusun müdafiə nazirləri İranın Naxçıvana PUA hücumlarını müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    18:18

    Gürcüstan və Ermənistanın müdafiə nazirləri regiondakı vəziyyəti müzakirə ediblər

    Region
    18:13

    Sərhəd bağlandıqdan sonra öz ölkəsinə qayıdan Azərbaycan və İrana məxsus yük avtomobillərinin buraxılmasına başlanıb

    Xarici siyasət
    18:01

    Tramp İrandan qeyd-şərtsiz kapitulyasiya tələb edib

    Digər ölkələr
    18:01

    İlham Əliyev Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə Azərbaycan qadınlarını təbrik edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti