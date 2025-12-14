Federal Təhqiqat Bürosu universitetdə iki nəfəri öldürən şəxsi axtarır

WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    ABŞ-də hüquq-mühafizə orqanları Rod-Aylend ştatının Providens şəhərindəki Braun Universitetinin kampusunda atəş açan şəxsin axtarışlarını davam etdirir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə şəhər meri Brett Smayli məlumat verib.

    O, mətbuat konfransında deyib: "Atəş açan şəxs hazırda tutulmayıb".

    Onun sözlərinə görə, yerli polis və Federal Təhqiqat Bürosu (FTB) atəş açan və ya atəş açanların kimliyini müəyyən etmək üçün yaxından işləyir.

    ФБР продолжает поиски стрелявшего или стрелявших в Брауновском университете

