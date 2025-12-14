Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    ФБР продолжает поиски стрелявшего или стрелявших в Брауновском университете

    Другие страны
    • 14 декабря, 2025
    • 04:53
    ФБР продолжает поиски стрелявшего или стрелявших в Брауновском университете

    Правоохранительные органы продолжают поиски человека, открывшего стрельбу на территории Брауновского университета в американском Провиденсе (штат Род-Айленд).

    Как передает Report, об этом сообщил мэр города Бретт Смайли.

    "К настоящему времени стрелявший не задержан", - отметил он на пресс-конференции. По словам Смайли, сотрудники местной полиции и Федеральное бюро расследований (ФБР) США "тесно сотрудничают, пытаясь найти стрелявшего или стрелявших".

    ФБР стрельба США университет
    Federal Təhqiqat Bürosu universitetdə iki nəfəri öldürən şəxsi axtarır
    Elvis

    Последние новости

    05:50

    WSJ: В районе Пальмиры атаковали сирийско-американский патруль

    Другие страны
    05:27

    Asahi: Япония направит гражданских специалистов в координационный центр по Газе

    Другие страны
    04:53

    ФБР продолжает поиски стрелявшего или стрелявших в Брауновском университете

    Другие страны
    04:16

    Syria TV: США применили световые бомбы после нападения ИГ на патруль в Сирии

    Другие страны
    03:47

    Стрельба в Брауновском университете унесла жизни двух человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    03:35

    Мерц заявил о конце эпохи "Американского мира" для Европы

    Другие страны
    02:53

    Глава МИД Кубы обвинил Нобелевский комитет в двойных стандартах

    Другие страны
    02:18

    Bild: 60% немцев поддержали запрет на использование соцсетей до 16 лет

    Другие страны
    01:47

    В Румынии проходят демонстрации против коррупции в системе правосудия

    Другие страны
    Лента новостей