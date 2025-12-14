ФБР продолжает поиски стрелявшего или стрелявших в Брауновском университете
Другие страны
- 14 декабря, 2025
- 04:53
Правоохранительные органы продолжают поиски человека, открывшего стрельбу на территории Брауновского университета в американском Провиденсе (штат Род-Айленд).
Как передает Report, об этом сообщил мэр города Бретт Смайли.
"К настоящему времени стрелявший не задержан", - отметил он на пресс-конференции. По словам Смайли, сотрудники местной полиции и Федеральное бюро расследований (ФБР) США "тесно сотрудничают, пытаясь найти стрелявшего или стрелявших".
