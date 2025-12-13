Rusiyada bir neçə vaqon relsdən çıxıb
Rusiyanın Penza vilayətində lokomotiv və yük qatarının toqquşması nəticəsində bir neçə vaqon relsdən çıxıb, qəza səbəbindən sərnişin qatarlarında gecikmələr gözlənilir.
"Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Kuybyşev dəmir yolunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"Kuybyşev dəmir yolunun Çais stansiyasında manevr işləri aparılarkən lokomotiv ilə yük qatarı arasında toqquşma baş verib. Nəticədə yük vaqonları relslərdən çıxıb", - məlumatda bildirilib.
Xəsarət alan olmayıb.
