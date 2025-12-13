Под Пензой несколько вагонов сошли с рельсов
В регионе
- 13 декабря, 2025
- 15:18
Несколько вагонов сошли с рельсов в Пензенской области после столкновения локомотива и грузового поезда, из-за аварии ожидается задержка пассажирских поездов.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.
"[В Пензенской области] при производстве маневровых работ на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло соударение маневрового локомотива с грузовым поездом. В результате произошел сход грузовых вагонов", - говорится в сообщении.
Пострадавших нет. Для ликвидации последствий направлены три восстановительных поезда.
