Зеленский: Вступил в силу большой пакет санкций Украины против теневого флота РФ

Вступили в силу санкции Украины против почти 700 морских судов, которые РФ использует для финансирования войны.

Как передает Report, об этом украинский лидер Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале.

"Это значительная часть российского флота, который перевозит нефть и другие энергоресурсы и дает деньги на затягивание войны. Это самый большой санкционный пакет именно против танкеров и других судов, которые служат агрессии. В пакете судна, которые ходят не только под российским флагом, но и под флагами других государств", - говорится в публикации.

Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о применении санкций против 656 морских судов, являющихся частью теневого флота. Это самый большой санкционный пакет, который никогда не применялся к теневому флоту России. Подсанкционные суда ходили под флагами более 50 стран, чаще всего – Гамбии, Сьерра-Леоне, Панамы и Камеруна.

Кроме того, по словам украинского президента, Киев будет работать с партнерами по синхронизации этих санкций в их юрисдикциях.