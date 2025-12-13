Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Зеленский: Вступил в силу большой пакет санкций Украины против теневого флота РФ

    13 декабря, 2025
    19:32
    Зеленский: Вступил в силу большой пакет санкций Украины против теневого флота РФ

    Вступили в силу санкции Украины против почти 700 морских судов, которые РФ использует для финансирования войны.

    Как передает Report, об этом украинский лидер Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале.

    "Это значительная часть российского флота, который перевозит нефть и другие энергоресурсы и дает деньги на затягивание войны. Это самый большой санкционный пакет именно против танкеров и других судов, которые служат агрессии. В пакете судна, которые ходят не только под российским флагом, но и под флагами других государств", - говорится в публикации.

    Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о применении санкций против 656 морских судов, являющихся частью теневого флота. Это самый большой санкционный пакет, который никогда не применялся к теневому флоту России. Подсанкционные суда ходили под флагами более 50 стран, чаще всего – Гамбии, Сьерра-Леоне, Панамы и Камеруна.

    Кроме того, по словам украинского президента, Киев будет работать с партнерами по синхронизации этих санкций в их юрисдикциях.

    Украина санкции российско-украинская война теневой флот
    Zelenski: Rusiyanın kölgə donanmasına qarşı ən böyük sanksiyalar paketi qüvvəyə minib
    Elvis

