Рубио: Действия Руанды в ДР Конго нарушают мирное соглашение

    Другие страны
    • 13 декабря, 2025
    • 18:44
    Вашингтонская администрация считает, что власти Руанды действиями в отношении соседней Демократической Республики Конго (ДРК) нарушили мирное соглашение, подписанное в Вашингтоне лидерами двух африканских государств в присутствии президента США Дональда Трампа.

    Как передает Report, об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в соцсети Х.

    "Действия Руанды в восточной части ДРК являются явным нарушением подписанного в Вашингтоне президентом Трампом соглашения, и США примут меры, чтобы обеспечить выполнение обещаний, которые были даны президенту", - написал он.

    Конголезское правительство ранее заявило, что захват повстанцами из группировки "Движение 23 марта" (М23) при поддержке Руанды города Увира на востоке ДРК означает отказ руандийского президента Поля Кагаме от подписанного в Вашингтоне мирного соглашения. Власти ДРК подчеркнули, что привержены соблюдению договоренностей, но никогда не откажутся от своего законного права на безопасность, защиту населения и территориальной целостности страны.

    Президент ДРК Феликс Чисекеди и Кагаме подписали 4 декабря в столице США в присутствии Трампа мирное соглашение.

