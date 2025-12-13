Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева

    На аэродроме в Подмосковье разбился легкомоторный самолет

    В регионе
    • 13 декабря, 2025
    • 17:46
    На аэродроме в Подмосковье разбился легкомоторный самолет

    Легкомоторный самолет, предположительно, разбился на подмосковном аэродроме Новинки.

    Как передает Report, об этом сообщил источник РЕН ТВ.

    Службы проводят проверку. Подробности уточняются.

    крушение легкомоторный самолет Подмосковье
    Elvis

    Последние новости

    17:46

    На аэродроме в Подмосковье разбился легкомоторный самолет

    В регионе
    17:42

    Азербайджанский боксер завоевал золотую медаль на чемпионате мира

    Индивидуальные
    17:37

    В Азербайджане цифровые тахографы будут выдавать еще два года

    Инфраструктура
    17:33

    Лукашенко в рамках договоренностей с Трампом помиловал 123 гражданина различных стран

    В регионе
    17:27

    МВД: За сутки задержаны 260 разыскиваемых лиц

    Происшествия
    17:26

    На границе с Камбоджей погибли 14 военных Таиланда - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    17:24
    Фото

    Британский торговый посланник обсудил в Нахчыване перспективы партнерства с Азербайджаном

    Внешняя политика
    17:04

    Иностранные инвестиции в экономику Азербайджана увеличились на 28,7%

    Финансы
    16:49

    Азербайджан и Apple обсудили проекты по созданию регионального цифрового хаба

    ИКТ
    Лента новостей