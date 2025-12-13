На аэродроме в Подмосковье разбился легкомоторный самолет
В регионе
- 13 декабря, 2025
- 17:46
Легкомоторный самолет, предположительно, разбился на подмосковном аэродроме Новинки.
Как передает Report, об этом сообщил источник РЕН ТВ.
Службы проводят проверку. Подробности уточняются.
