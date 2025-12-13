Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Спецпредставитель: Азербайджан внес ключевой вклад в энергобезопасность Европы

    Энергетика
    • 13 декабря, 2025
    • 18:25
    Первым столпом отношений Азербайджана с европейскими партнерами стал вклад Баку в укрепление энергетической безопасности Европы.

    Как сообщает Report, об этом специальный представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил в интервью польскому телеканалу TVP World.

    "Все началось с поставок сырой нефти, затем - природного газа. Сегодня мы обсуждаем масштабные проекты в сфере возобновляемой энергетики. Энергетика остается одним из ключевых столпов нашего сотрудничества. Вместе с тем все большее значение приобретает связность с учетом транспортных маршрутов через Южный Кавказ и важного геоэкономического и геополитического положения Азербайджана на перекрестке Восток–Запад и Север–Юг", - отметил он.

    Амирбеков также затронул уровень отношений между Баку и Варшавой, подчеркнув, что его нынешний визит направлен на развитие устойчивого политического диалога.

    "Я не впервые посещаю Польшу, однако цель этого визита - внести вклад в продолжающийся регулярный политический диалог, который мы успешно поддерживаем уже более 33 лет дипломатических отношений. Польша всегда была нашим близким партнером и остается одним из ключевых партнеров Азербайджана в ЕС и НАТО. Это хорошая возможность в конце года обсудить с польскими коллегами дальнейшие шаги по укреплению сотрудничества и подвести итоги текущего этапа отношений", - подчеркнул спецпредставитель.

    Xüsusi nümayəndə: Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinə əsaslı töhfə verib
    Elchin Amirbayov: Azerbaijan made key contribution to Europe's energy security
