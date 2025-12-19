Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    "Азеригаз" продолжит масштабную газификацию Карабаха

    Энергетика
    • 19 декабря, 2025
    • 13:52
    Азеригаз продолжит масштабную газификацию Карабаха

    "Азеригаз" продолжит масштабные работы по газификации Карабаха в ближайшие годы.

    Как сообщает Report, об этом заявил главный инженер Карабахского регионального газоэксплуатационного управления "Азеригаз" Гияс Абдуллаев в комментарии журналистам.

    По его словам, в настоящее время в зоне обслуживания Ханкенди ведутся ремонтно-восстановительные работы с использованием существующей газовой инфраструктуры города.

    В 2024–2025 годах в Агдеринском сервисном участке было проложено в общей сложности около 80 тыс. погонных метров магистральных и распределительных газопроводов, в Ходжалинском - 68 тыс. погонных метров, а в Ходжавендском сервисном участке - порядка 75 тыс. погонных метров.

    Гияс Абдуллаев отметил, что около 400 метров магистральных газопроводов диаметром 530 мм были заменены на полиэтиленовые трубы диаметром 426 мм. По его словам, в результате ремонта и восстановления существующих линий в настоящее время абонентам обеспечивается бесперебойная подача газа.

    Гияс Абдуллаев Азеригаз Карабах газификация
    Фото
    Ağdərə, Xocalı və Xocavənddə qazlaşma ilə bağlı görülən işlər açıqlanıb

    Последние новости

    14:38

    Казахстан инициировал межгосударственную программу по сохранению Каспия

    Экология
    14:34

    Вугар Гурбанов: Медсестрам запрещено делать инъекции на дому

    Здоровье
    14:33
    Фото

    Азербайджан и ООН обсудили создание системы мониторинга ЦУР

    ИКТ
    14:31

    ММ принял в I чтении законопроект о запрете электронных сигарет

    Милли Меджлис
    14:27

    Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса пройдет 23 декабря

    Милли Меджлис
    14:26

    РФ и Украина провели очередной обмен телами погибших военных

    Другие страны
    14:25

    Emirates отменила и задержала десятки авиарейсов в Дубае и Шардже

    Другие страны
    14:20

    Нурсултан Назарбаев направил письмо президенту Азербайджана

    Внешняя политика
    14:17

    Парламент одобрил в I чтении новые правила хранения нотариальной тайны

    Внутренняя политика
    Лента новостей