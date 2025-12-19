"Азеригаз" продолжит масштабную газификацию Карабаха

"Азеригаз" продолжит масштабные работы по газификации Карабаха в ближайшие годы.

Как сообщает Report, об этом заявил главный инженер Карабахского регионального газоэксплуатационного управления "Азеригаз" Гияс Абдуллаев в комментарии журналистам.

По его словам, в настоящее время в зоне обслуживания Ханкенди ведутся ремонтно-восстановительные работы с использованием существующей газовой инфраструктуры города.

В 2024–2025 годах в Агдеринском сервисном участке было проложено в общей сложности около 80 тыс. погонных метров магистральных и распределительных газопроводов, в Ходжалинском - 68 тыс. погонных метров, а в Ходжавендском сервисном участке - порядка 75 тыс. погонных метров.

Гияс Абдуллаев отметил, что около 400 метров магистральных газопроводов диаметром 530 мм были заменены на полиэтиленовые трубы диаметром 426 мм. По его словам, в результате ремонта и восстановления существующих линий в настоящее время абонентам обеспечивается бесперебойная подача газа.