İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ağdərə, Xocalı və Xocavənddə qazlaşma ilə bağlı görülən işlər açıqlanıb

    Energetika
    • 19 dekabr, 2025
    • 13:28
    Ağdərə, Xocalı və Xocavənddə qazlaşma ilə bağlı görülən işlər açıqlanıb

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi Qarabağda növbəti illərdə genişmiqyaslı qazlaşdırma proseslərini davam etdirəcək.

    "Report"un Xankəndi şəhərinə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə Qarabağ Regional Qaz İstismar İdarəsinin baş mühəndisi Qiyas Abdullayev jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda idarənin Xankəndi xidmət sahəsində təmir-bərpa işləri aparılır:

    "Xankəndi şəhərində mövcud qaz kəmərlərindən istifadə olunur. 2024-2025-ci illər ərzində Ağdərə xidmət sahəsi üzrə ümumilikdə təxminən 80 min poqon metr, Xocalı xidmət sahəsində 68 min poqon metr, Xocavənd xidmət sahəsində isə 75 min poqon metrə yaxın daşıyıcı və paylayıcı qaz xətləri çəkilib".

    Q. Abdullayev qeyd edib ki, diametri 530 mm olan daşıyıcı qaz xətlərinin 400 metrə yaxını 426 mm-lik polietilen borularla əvəzlənib:

    "Mövcud xətlərin təmiri və bərpası nəticəsində hazırda abonentlərə fasiləsiz qaz verilişi təmin olunur".

    "Azəriqaz" İB Qiyas Abdullayev Xankəndi
    "Азеригаз" продолжит масштабную газификацию Карабаха

    Son xəbərlər

    14:02

    Anar Əliyev Kürdəmirdə vətəndaşları qəbul edib

    Sosial müdafiə
    14:00

    Azərbaycan klubuna texniki məğlubiyyət verilib

    Futbol
    13:53

    Vüqar Qurbanov: Tibb bacılarının evlərdə iynə vurmalarına icazə yoxdur

    Sağlamlıq
    13:52

    Gürcü professor: Azərbaycandan neft məhsullarının Ermənistana yola salınması sülh prosesinin real nəticəsidir

    Region
    13:48

    AFFA İntizam Komitəsi "Sabah" - "Qarabağ" matçı ilə bağlı cəzaları açıqlayıb

    Futbol
    13:47
    Foto

    Azərbaycanda Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri üzrə Milli İzləmə Sistemi hazırlanacaq

    İKT
    13:47

    Milli Məclisin növbəti plenar iclası dekabrın 23-də keçiriləcək

    Milli Məclis
    13:40

    Azərbaycanın tanınmış güləşçisi: "Arzum budur ki, tələbələrim olimpiya medalı qazansınlar"

    Fərdi
    13:38

    "Azəriqaz": Ağdərənin Vəngli kəndində qaz xətləri 300 evi əhatə edəcək

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti