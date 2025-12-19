В Азербайджане жертв домашнего насилия освободят от госпошлины за охранный ордер

Милли Меджлис на сегодняшнем пленарном заседании принял в первом чтении поправки в закон "О государственной пошлине", освобождающие лица, пострадавшие от домашнего насилия, от уплаты государственной пошлины при обращении за долгосрочным охранным ордером.

Как сообщает Report, в документе отмечается, что выдача долгосрочного охранного ордера (на срок от 60 до 180 дней) лицу, пострадавшему от домашнего насилия, применяется судом в случаях, когда в жалобе о домашнем насилии отсутствуют признаки состава преступления.

Так, если лицо, совершившее домашнее насилие, не соблюдает требования выданного предупреждения и краткосрочного охранного ордера, пострадавшее лицо, соответствующий орган исполнительной власти или прокурор имеют право обратиться в суд в порядке особого производства для выдачи долгосрочного охранного ордера.

В настоящее время согласно закону "О государственной пошлине" за подачу заявления по делу, рассматриваемому в порядке особого производства, установлена государственная пошлина в размере 100 манатов. При этом бюджетные организации освобождены от уплаты этих сборов за подачу исковых заявлений, других заявлений или жалоб в суды.

Предлагаемое изменение направлено на освобождение заявителей, являющихся жертвами домашнего насилия, от уплаты государственной пошлины при подаче заявления в суд для получения долгосрочного охранного ордера.

Напомним, что под пострадавшим от домашнего насилия подразумевается лицо, которому причинен физический или моральный вред в результате умышленного физического, психического, сексуального насилия, а также противоправных действий экономического характера, совершенных на бытовой почве одним из лиц, указанных в статье 4 закона "О предупреждении домашнего насилия", против другого.

Законопроект после обсуждений был поставлен на голосование и принят в первом чтении.