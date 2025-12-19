Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Мишустин и Матвиенко поздравили президента Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    • 19 декабря, 2025
    • 14:08
    Мишустин и Матвиенко поздравили президента Ильхама Алиева

    Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый Ильхам Гейдарович, от имени Правительства Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Днем рождения.

    Под Вашим руководством дружественный Азербайджан уверенно идет по пути масштабных преобразований, направленных на развитие национальной экономики и социальной сферы, повышение благосостояния граждан, укрепление авторитета на международной арене.

    Хотел бы особо отметить Ваше постоянное внимание к укреплению российско-азербайджанских отношений в духе добрососедства и взаимного уважения. Во исполнение решений, принятых на высшем уровне, поступательно развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, претворяются в жизнь перспективные совместные проекты, расширяются межрегиональные связи и деловые контакты.

    Убежден, что дальнейшее наращивание практической кооперации, продвижение новых взаимовыгодных инициатив в различных областях в полной мере отвечают интересам Российской Федерации и Азербайджанской Республики.

    С теплотой вспоминаю беседы с Вами, которые всегда проходят в откровенной и доверительной атмосфере. Буду рад возможности продолжить наше конструктивное общение.

    Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности".

    Поздравительное письмо в адрес главы азербайджанского государства также направила председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

    В письме говорится: "Уважаемый Ильхам Гейдарович! Примите мои искренние поздравления с днем рождения.

    Ваша политическая карьера – путь лидера, смело идущего вперед, демонстрирующего пример принципиальности, решительности и ответственности за судьбу своей страны, вдохновляющего своей энергией единомышленников и сторонников.

    Благодаря Вашему многолетнему самоотверженному труду Азербайджан добился впечатляющих результатов в социально-экономическом развитии, укреплении государственности и повышении авторитета на международной арене.

    С признательностью отмечаю Ваше постоянное внимание к вопросам расширения российско-азербайджанского парламентского диалога. С особой теплотой вспоминаю свой визит в Баку в марте 2025 года. Ценю Ваше доброе ко мне отношение.

    Желаю крепкого здоровья, больших успехов в Вашей ответственной деятельности на благо дружественного азербайджанского народа.

    Примите уверения в моем весьма высоком уважении".

    Ильхам Алиев Президент Азербайджана Михаил Мишустин Валентина Матвиенко Россия
    Mişustin və Matviyenko Azərbaycan liderinə təbrik məktubu ünvanlayıblar
    Mishustin and Matvienko send congratulatory letters to Azerbaijani leader

    Последние новости

    14:50

    Экс-глава АП Грузии: поставки нефтепродуктов из Азербайджана в Армению — результат мирного процесса

    В регионе
    14:38

    Казахстан инициировал межгосударственную программу по сохранению Каспия

    Экология
    14:34

    Вугар Гурбанов: Медсестрам запрещено делать инъекции на дому

    Здоровье
    14:33
    Фото

    Азербайджан и ООН обсудили создание системы мониторинга ЦУР

    ИКТ
    14:31

    ММ принял в I чтении законопроект о запрете электронных сигарет

    Милли Меджлис
    14:27

    Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса пройдет 23 декабря

    Милли Меджлис
    14:26

    РФ и Украина провели очередной обмен телами погибших военных

    Другие страны
    14:25

    Emirates отменила и задержала десятки авиарейсов в Дубае и Шардже

    Другие страны
    14:20

    Нурсултан Назарбаев направил письмо президенту Азербайджана

    Внешняя политика
    Лента новостей