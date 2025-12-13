WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü İlham Əliyev
    Moskva ətrafında aerodromda təyyarə qəzaya uğrayıb

    Region
    • 13 dekabr, 2025
    • 17:57
    Yüngül mühərrikli təyyarə Moskva ətrafındakı Novinki aerodromunda qəzaya uğrayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "REN TV"nin mənbələri bildirib.

    Hazırda təfərrüatlar dəqiqləşdirilir.

    Moskva Qəza enişi
    На аэродроме в Подмосковье разбился легкомоторный самолет

