Moskva ətrafında aerodromda təyyarə qəzaya uğrayıb
Region
- 13 dekabr, 2025
- 17:57
Yüngül mühərrikli təyyarə Moskva ətrafındakı Novinki aerodromunda qəzaya uğrayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "REN TV"nin mənbələri bildirib.
Hazırda təfərrüatlar dəqiqləşdirilir.
