Premyer Liqa: "Sabah" səfərdə "Turan Tovuz"u məğlub edib
Futbol
- 13 dekabr, 2025
- 18:26
"Sabah" Misli Premyer Liqasında "Turan Tovuz"u səfərdə məğlub edib.
"Report"un məlumatına görə, XV turun oyunu Bakı təmsilçisinin 3:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Qonaqların heyətində 31-ci dəqiqədə Coy Lens Mikels hesabı açıb. 68-ci dəqiqədə Velko Simiç fərqi iki topa çatdırıb. 79-cu dəqiqədə Umarali Raxmonaliyev komandasının üçüncü qoluna imza atıb.
Tovuz klubunun heyətində Filip Ozobiç 82-ci dəqiqədə adını tabloya yazdırıb.
Bu nəticədən sonra xallarının sayını 31-ə çatdıran "Sabah" hələlik birinci pillədə qərarlaşıb. "Turan Tovuz" 24 xalla beşinci sıradadır.
Günün ilk görüşündə "Zirə" səfərdə "Şamaxı"ya uduzub - 1:2.
Qeyd edək ki, tura dekabrın 15-də yekun vurulacaq.
Son xəbərlər
18:38
Foto
Azərbaycanla Rumıniya arasında vəkillik sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi müzakirə olunubXarici siyasət
18:36
Suriyada amerikalı hərbçilər güllələnibDigər ölkələr
18:28
Xüsusi nümayəndə: Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinə əsaslı töhfə veribEnergetika
18:26
Premyer Liqa: "Sabah" səfərdə "Turan Tovuz"u məğlub edibFutbol
18:15
Elçin Əmirbəyov: Zəngəzur dəhlizi eyni anda bir neçə strateji marşrutu birləşdirirXarici siyasət
18:04
Ötən gün dələduzluğa görə axtarışda olan 9 nəfər saxlanılıbHadisə
18:04
Zelenski: Belarus həbsdə olan beş Ukrayna vətəndaşını azad edibRegion
17:57
Moskva ətrafında aerodromda təyyarə qəzaya uğrayıbRegion
17:56