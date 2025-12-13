WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü İlham Əliyev

    Naim Qasem: "Hizbullah" İsrailin şərtlərini qəbul etməyəcək və ABŞ-yə təslim olmayacaq

    Digər ölkələr
    • 13 dekabr, 2025
    • 21:27
    Naim Qasem: Hizbullah İsrailin şərtlərini qəbul etməyəcək və ABŞ-yə təslim olmayacaq

    İsrail ilə Livan arasında atəşkəs razılaşması qüvvəyə minəndən sonra başqa yanaşma tələb olunan yeni mərhələ başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Hizbullah"ın baş katibi Naim Qasem "Al-Manar TV"nin canlı yayımında bildirib.

    Onun sözlərinə görə,Livan hökuməti ölkənin suverenlik və müstəqilliyini qorumaq öhdəliyini öz üzərinə götürüb. "Hizbullah" da atəşkəs razılaşmasının icrası və Livan hökumətinə dəstək üçün iş görüb.

    "Müqavimət hərəkatının Livanın cənubunda hərbi fəallıq etməsi ilə bağlı heç bir sübut yoxdur. İsrail əsassız yerə atəşkəsi pozur. Livan tərəfi də atəşkəs razılaşmasına riayət edir. Buna görə də "Hizbullah" Livan ordusu ilə geniş əməkdaşlığa hazırdır", - Naim Qasem bildirib.

    O əlavə edib ki, "Hizbullah" İsrailin kapitulyasiyaya aparan heç bir şərtini qəbul etməyəcək və ABŞ-nin hegemonluğuna təslim olmayacaq.

    "Hizbullah" Naim Qasem İsrail Livan atəşkəs

    Son xəbərlər

    21:41
    Foto

    Azərbaycan Ankarada 3-cü Dünya Mədəniyyətləri Festivalında təmsil olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    21:32

    Qazaxda iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    21:28

    Xəzər dənizində zəlzələ olub

    Hadisə
    21:27

    Naim Qasem: "Hizbullah" İsrailin şərtlərini qəbul etməyəcək və ABŞ-yə təslim olmayacaq

    Digər ölkələr
    21:04

    Almaniyada məcbur hərbi xidmət gündəmdədir, qadınlar da çağırıla bilər

    Digər ölkələr
    20:50

    Kamboca Tailandla bütün sərhəd keçidlərini bağlayıb

    Digər ölkələr
    20:42

    KİV: Argentinanın milli futbol komandası dünya çempionatından kənarlaşdırıla bilər

    Digər ölkələr
    20:23

    Qəzzada partlayış nəticəsində İsrailin iki hərbçisi yaralanıb

    Digər ölkələr
    20:09

    HƏMAS-ın komandanlarından biri öldürülüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti