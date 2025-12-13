WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü İlham Əliyev

    Azərbaycanla Rumıniya arasında vəkillik sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    • 13 dekabr, 2025
    • 18:38
    Azərbaycanla Rumıniya arasında vəkillik sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi müzakirə olunub

    Rumıniyada səfərdə olan Vəkillər Kollegiyasının sədri Anar Bağırovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycan bu ölkədəki səfirliyini ziyarət edib.

    "Report" Vəkillər Kollegiyasına istinadən xəbər verir ki, Azərbaycanın Rumıniyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Qüdsi Osmanov nümayəndə heyətini səmimiyyətlə salamlayaraq görüşdən məmnunluğunu ifadə edib, Azərbaycan-Rumıniya münasibətlərinin son illər dinamik şəkildə inkişaf etdiyini diqqətə çatdırıb. O, hüquq sahəsində əməkdaşlığın xüsusi əhəmiyyət daşıdığını vurğulayaraq, bu istiqamətdə Azərbaycan Vəkillər Kollegiyası ilə əlaqələrin genişləndirilməsinə və zəruri dəstəyin göstərilməsinə hazır olduqlarını bildirib.

    A.Bağırov çıxış edərək dəvətə və səmimi qəbula görə təşəkkürünü bildirib, Rumıniyaya səfərin əsas məqsədinin iki ölkə arasında vəkillik sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsi olduğunu vurğulayıb.

    Sədr Azərbaycanda məhkəmə-hüquq sisteminin təkmilləşdirilməsi və müasirləşdirilməsi, vəkillik fəaliyyətinin davamlı inkişafı istiqamətində həyata keçirilən islahatlardan bəhs edib, vəkillik institutunun müstəqilliyinin əsasının Ümummilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulduğunu vurğulayıb. Anar Bağırov müstəqil Azərbaycanın Konstitusiyasının məhz Ulu Öndərin rəhbərliyi ilə hazırlandığını xatırladaraq, bu sənədin hüquqi dövlət quruculuğunda mühüm rolunu xüsusi qeyd edib.

    Eyni zamanda Anar Bağırov Azərbaycanın Rumıniyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Qüdsi Osmanovun fəaliyyətinə toxunaraq, nümayəndə heyətinə göstərilən diqqət və dəstəyə görə minnətdarlığını ifadə edib.

    Görüş zamanı qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Sonda A.Bağırov səfirlik binasına Kollegiyanın rəsmi emblemini və nəfis şəkildə hazırlanmış Konstitusiya kitabını hədiyyə edib.

    Vəkillər Kollegiyası Rumıniya Anar Bağırov

    Son xəbərlər

    18:38
    Foto

    Azərbaycanla Rumıniya arasında vəkillik sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    18:36

    Suriyada amerikalı hərbçilər güllələnib

    Digər ölkələr
    18:28

    Xüsusi nümayəndə: Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinə əsaslı töhfə verib

    Energetika
    18:26

    Premyer Liqa: "Sabah" səfərdə "Turan Tovuz"u məğlub edib

    Futbol
    18:15

    Elçin Əmirbəyov: Zəngəzur dəhlizi eyni anda bir neçə strateji marşrutu birləşdirir

    Xarici siyasət
    18:04

    Ötən gün dələduzluğa görə axtarışda olan 9 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    18:04

    Zelenski: Belarus həbsdə olan beş Ukrayna vətəndaşını azad edib

    Region
    17:57

    Moskva ətrafında aerodromda təyyarə qəzaya uğrayıb

    Region
    17:56

    Azərbaycan Türkiyədən metal idxalına çəkdiyi xərci 5 %-ə yaxın azaldıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti