Азербайджан и Румыния обсудили развитие сотрудничества в сфере адвокатской деятельности

Делегация под руководством председателя Коллегии адвокатов Анара Багирова в рамках визита в Румынию посетила посольство Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Коллегию, посол нашей страны в Румынии Гудси Османов на встрече с делегацией отметил динамичное развитие двусторонних отношений в последние годы.

Он подчеркнул особую важность сотрудничества Баку и Бухарестом в правовой сфере и выразил готовность к расширению связей с Коллегией адвокатов Азербайджана и оказанию необходимой поддержки в данном направлении.

А. Багиров выразил благодарность за приглашение, подчеркнув, что основной целью визита в Румынию является развитие сотрудничества между двумя странами и расширение обмена опытом в сфере адвокатской деятельности.

Председатель Коллегии рассказал о проводимых в Азербайджане реформах по совершенствованию и модернизации судебно-правовой системы, непрерывному развитию адвокатской деятельности. Он подчеркнул, что основы независимости института адвокатуры были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. А.Багиров напомнил, что Конституция независимого Азербайджана была подготовлена именно под руководством великого лидера, особо отметив важную роль этого документа в построении правового государства.

А.Багиров также выразил признательность послу Гудси Османову за внимание и поддержку, оказанные делегации.

В ходе встречи был проведен обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

В завершение глава делегации подарил посольству официальную эмблему Коллегии адвокатов и коллекционный экземпляр Конституции.