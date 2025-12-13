В секторе Газа двое израильских военных пострадали при взрыве
Другие страны
- 13 декабря, 2025
- 19:47
Двое израильских военнослужащих получили ранения в результате детонации самодельного взрывного устройства на юге сектора Газа.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Двое военнослужащих получили легкие ранения в результате подрыва самодельного взрывного устройства, сработавшего во время операции по зачистке территории от террористической инфраструктуры на юге сектора Газа", - говорится в заявлении.
Отмечается, что солдаты были эвакуированы в госпиталь для оказания медицинской помощи.
