    В секторе Газа двое израильских военных пострадали при взрыве

    Другие страны
    • 13 декабря, 2025
    • 19:47
    В секторе Газа двое израильских военных пострадали при взрыве

    Двое израильских военнослужащих получили ранения в результате детонации самодельного взрывного устройства на юге сектора Газа.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    "Двое военнослужащих получили легкие ранения в результате подрыва самодельного взрывного устройства, сработавшего во время операции по зачистке территории от террористической инфраструктуры на юге сектора Газа", - говорится в заявлении.

    Отмечается, что солдаты были эвакуированы в госпиталь для оказания медицинской помощи.

    ЦАХАЛ сектор Газа взрыв пострадавшие
    Qəzzada partlayış nəticəsində İsrailin iki hərbçisi yaralanıb
    Elvis

    Лента новостей