Qəzzada partlayış nəticəsində İsrailin iki hərbçisi yaralanıb
Digər ölkələr
- 13 dekabr, 2025
- 20:23
Qəzza zolağının cənubunda baş verən partlayış nəticəsində İsrailin iki hərbçisi yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Ordusunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"Qəzza zolağının cənubundakı terror infrastrukturunun məhv edilməsi zamanı partlayıcı qurğunun işə düşməsi nəticəsində iki hərbçi yüngül yaralanıb", - bəyanatda bildirilib.
Qeyd olunub ki, tibbi yardım üçün əsgərlər hospitala təxliyə edilib.
Son xəbərlər
21:04
Almaniyada məcbur hərbi xidmət gündəmdədir, qadınlar da çağırıla bilərDigər ölkələr
20:50
Kamboca Tailandla bütün sərhəd keçidlərini bağlayıbDigər ölkələr
20:42
KİV: Argentinanın milli futbol komandası dünya çempionatından kənarlaşdırıla bilərDigər ölkələr
20:23
Qəzzada partlayış nəticəsində İsrailin iki hərbçisi yaralanıbDigər ölkələr
20:09
HƏMAS-ın komandanlarından biri öldürülübDigər ölkələr
19:55
Bəzi rayonlarda güclü külək əsir - FAKTİKİ HAVAEkologiya
19:52
Zelenski: Rusiyanın kölgə donanmasına qarşı ən böyük sanksiyalar paketi qüvvəyə minibDigər ölkələr
19:32
Rubio: Ruandanın Konqodakı fəaliyyəti sülh sazişinin pozulmasıdırDigər ölkələr
19:13