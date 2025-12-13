WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü İlham Əliyev
    Digər ölkələr
    • 13 dekabr, 2025
    • 20:23
    Qəzzada partlayış nəticəsində İsrailin iki hərbçisi yaralanıb

    Qəzza zolağının cənubunda baş verən partlayış nəticəsində İsrailin iki hərbçisi yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Ordusunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Qəzza zolağının cənubundakı terror infrastrukturunun məhv edilməsi zamanı partlayıcı qurğunun işə düşməsi nəticəsində iki hərbçi yüngül yaralanıb", - bəyanatda bildirilib.

    Qeyd olunub ki, tibbi yardım üçün əsgərlər hospitala təxliyə edilib.

    В секторе Газа двое израильских военных пострадали при взрыве

