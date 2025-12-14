WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Azərbaycan və Pakistan XİN rəhbərləri regional məsələləri müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    • 14 dekabr, 2025
    • 09:13
    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla pakistanlı həmkarı Məhəmməd İshaq Dar arasında görüş olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İ. Dar "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.

    Sir Bani Yas Forumu çərçivəsində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində baş tutan görüşdə regional və ikitərəfli məsələlər müzakirə edilib.

    Ceyhun Bayramov Məhəmməd İshaq Dar müzakirə
