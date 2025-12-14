Azərbaycan və Pakistan XİN rəhbərləri regional məsələləri müzakirə ediblər
Xarici siyasət
- 14 dekabr, 2025
- 09:13
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla pakistanlı həmkarı Məhəmməd İshaq Dar arasında görüş olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İ. Dar "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.
Sir Bani Yas Forumu çərçivəsində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində baş tutan görüşdə regional və ikitərəfli məsələlər müzakirə edilib.
Delighted to meet my brother, Jeyhun Bayramov, Foreign Minister of Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun, on the sidelines of #SirBaniYasForum 2025 and discussed regional and bilateral matters of mutual interest. pic.twitter.com/GflsahP9oY— Ishaq Dar (@MIshaqDar50) December 14, 2025
