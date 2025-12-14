Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили региональные вопросы
Внешняя политика
- 14 декабря, 2025
- 09:19
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с главой МИД Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.
Как сообщает Report, об этом пакистанский дипломат написал на своей странице в соцсети Х.
На встрече, состоявшейся на полях Форума "Сир Бани Яс" в ОАЭ, были обсуждены региональные и двусторонние вопросы.
Delighted to meet my brother, Jeyhun Bayramov, Foreign Minister of Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun, on the sidelines of #SirBaniYasForum 2025 and discussed regional and bilateral matters of mutual interest. pic.twitter.com/GflsahP9oY— Ishaq Dar (@MIshaqDar50) December 14, 2025
