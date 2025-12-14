Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили региональные вопросы

    Внешняя политика
    • 14 декабря, 2025
    • 09:19
    Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили региональные вопросы

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с главой МИД Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.

    Как сообщает Report, об этом пакистанский дипломат написал на своей странице в соцсети Х.

    На встрече, состоявшейся на полях Форума "Сир Бани Яс" в ОАЭ, были обсуждены региональные и двусторонние вопросы.

    Azərbaycan və Pakistan XİN rəhbərləri regional məsələləri müzakirə ediblər
