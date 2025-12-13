Телеканал AnewZ подготовил документальный фильм (расследование - ред.), посвященный финансовым возможностям, политическому влиянию и роли в формировании общественного мнения гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого в тяжких преступлениях против Азербайджана.

Как сообщает Report, документальный фильм под названием The Oligarch"s Design исследует, каким образом финансовая мощь, политическое влияние и целенаправленные нарративы могут воздействовать на конфликты и общественное восприятие.

Фильм основан на международных журналистских расследованиях, данных разведки из открытых источников, а также материалах о масштабной офшорной финансовой сети под названием Troika Laundromat, которая ранее была разоблачена и, как сообщалось, связана с российскими корпоративными и политическими интересами.

Документальный фильм рассказывает о переходе Рубена Варданяна от его деятельности в московской финансовой элите к политическим процессам в Карабахе. В частности, освещаются его отказ от российского гражданства в 2022 году и его последующее положение в непризнанной сепаратистской организации.

Фильм представляет эти процессы в более широком геополитическом и финансовом контексте, анализируя, как отдельные лица, находясь вне поля общественного внимания, способны оказывать влияние на региональную стабильность. The Oligarch"s Design нацелен не на выражение позиции, а на документирование механизмов власти и информирование общественности.