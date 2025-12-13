Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева

    Расследование AnewZ: Офшорные сети и политическая роль Рубена Варданяна

    Медиа
    • 13 декабря, 2025
    • 19:17
    Расследование AnewZ: Офшорные сети и политическая роль Рубена Варданяна

    Телеканал AnewZ подготовил документальный фильм (расследование - ред.), посвященный финансовым возможностям, политическому влиянию и роли в формировании общественного мнения гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого в тяжких преступлениях против Азербайджана.

    Как сообщает Report, документальный фильм под названием The Oligarch"s Design исследует, каким образом финансовая мощь, политическое влияние и целенаправленные нарративы могут воздействовать на конфликты и общественное восприятие.

    Фильм основан на международных журналистских расследованиях, данных разведки из открытых источников, а также материалах о масштабной офшорной финансовой сети под названием Troika Laundromat, которая ранее была разоблачена и, как сообщалось, связана с российскими корпоративными и политическими интересами.

    Документальный фильм рассказывает о переходе Рубена Варданяна от его деятельности в московской финансовой элите к политическим процессам в Карабахе. В частности, освещаются его отказ от российского гражданства в 2022 году и его последующее положение в непризнанной сепаратистской организации.

    Фильм представляет эти процессы в более широком геополитическом и финансовом контексте, анализируя, как отдельные лица, находясь вне поля общественного внимания, способны оказывать влияние на региональную стабильность. The Oligarch"s Design нацелен не на выражение позиции, а на документирование механизмов власти и информирование общественности.

    Рубен Варданян расследование документальный фильм преступления Армении
    Видео
    "AnewZ" Vardanyanın cinayətləri barədə "The Oligarch"s Design" adlı sənədli film hazırlayıb
    Elvis

    Последние новости

    19:18

    ЦАХАЛ атаковал город Газа с целью ликвидации боевика ХАМАС

    Другие страны
    19:17
    Видео

    Расследование AnewZ: Офшорные сети и политическая роль Рубена Варданяна

    Медиа
    19:04

    При крушении самолета в Подмосковье пострадал один человек - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    18:52
    Фото

    Азербайджан и Румыния обсудили развитие сотрудничества в сфере адвокатской деятельности

    Внешняя политика
    18:44

    Рубио: Действия Руанды в ДР Конго нарушают мирное соглашение

    Другие страны
    18:35

    SANA: Несколько сирийских и американских военных пострадали при стрельбе в Пальмире

    Другие страны
    18:25

    Спецпредставитель: Азербайджан внес ключевой вклад в энергобезопасность Европы

    Энергетика
    18:19

    Азербайджан увеличил расходы на импорт химпродукции из Турции на 1,5%

    Бизнес
    18:10

    Амирбеков: Зангезурский коридор объединяет сразу несколько стратегических маршрутов

    Внешняя политика
    Лента новостей