WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü İlham Əliyev

    İngiltərə klubları 19 yaşlı afrikalı futbolçu ilə maraqlanır

    Futbol
    • 13 dekabr, 2025
    • 14:48
    İngiltərə klubları 19 yaşlı afrikalı futbolçu ilə maraqlanır

    İngiltərə klubları Almaniya təmsilçisi "Leyptsiq"də çıxış edən futbolçu Yann Diomande ilə maraqlanır.

    "Report" insayder Florian Plettenberqə istinadən xəbər verir ki, "Mançester Siti", "Liverpul", "Tottenhem" və "Çelsi" 19 yaşlı afrikalı vingeri heyətinə qatmaq istəyir.

    Hələlik Premyer Liqa komandaları danışıqlarda irəliləyiş əldə edə bilməyiblər.

    Qeyd edək ki, Fildişi Sahilindən olan oyunçunun Bundesliqa klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2030-cu ilin yayınadək qüvvədədir.

    Yann Diomande İngilyərə klubları transfer

    Son xəbərlər

    15:10

    Ərdoğan məhkəmənin Türkiyə çempionatındakı mərc oyunları ilə bağlı ədalətli qərar verəcəyini bildirib

    Region
    15:06

    Azərbaycan Türkiyədən tekstil məhsullarının idxalına çəkdiyi xərci cüzi artırıb

    Biznes
    14:59

    Azərbaycan "Nvidia" ilə strateji sahələrdə texnologiyaların tətbiqi üzrə birgə təşəbbüsləri nəzərdən keçirib

    İKT
    14:48

    İngiltərə klubları 19 yaşlı afrikalı futbolçu ilə maraqlanır

    Futbol
    14:38

    Türkiyə Prezidenti: Əhatəli bir konstitusiya hazırlamaq niyyətindəyik

    Region
    14:37

    Azərbaycanın Türkiyədən avtomobil sənayesi məhsullarının idxalına çəkdiyi xərci açıqlanıb

    Biznes
    14:26

    Ərdoğan: Rusiya-Ukrayna münaqişəsində sülh uzaqda deyil

    Region
    14:06

    Almaniyada polis milad yarmarkasından təxminən 120 nəfəri təxliyə edib

    Digər ölkələr
    13:55
    Foto

    Niderlandda Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günü qeyd edilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti