İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Premyer Liqada noyabr ayının ən yaxşı qolunun müəllifi mükafatlandırılıb

    Futbol
    • 20 dekabr, 2025
    • 16:55
    Premyer Liqada noyabr ayının ən yaxşı qolunun müəllifi mükafatlandırılıb

    Misli Premyer Liqasında "Ayın qolu" layihəsi çərçivəsində noyabr ayının ən yaxşı qolunun müəllifi olan "Zirə"nin futbolçusu Leroy Mikels mükafatlandırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının (PFL) mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Mükafatı futbolçuya XVI turun "Zirə" – "İmişli" görüşündən əvvəl PFL-in Media və marketinq direktoru Sənan Abdullayev təqdim edib.

    "Ayın qolu" layihəsi Futbol Premyer Liqa Leroy Mikels

    Son xəbərlər

    17:31

    Zelenski: Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin Ukraynanın xeyrinə istifadə olunacağına ümid edirik

    Digər ölkələr
    17:20
    Foto

    Azərbaycan yanacağını Ermənistana çatdıran ilk qatarın görüntüləri - VİDEO

    Xarici siyasət
    17:20

    "Neftçi"nin baş məşqçisi: "İlk hissənin sonunda "Karvan-Yevlax"a penalti "hədiyyə" etdik"

    Futbol
    17:15

    İspaniya Azərbaycandan neft alışını 3 dəfə azaldıb

    Energetika
    17:08

    Əli Əsədov Monteneqro Baş nazirinin müavini ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    17:04

    Bakıda işlədiyi evdə oğurladığı dollarların yerinə saxtalarını qoyan usta saxlanılıb

    Hadisə
    17:03

    Ərdoğan: Türkiyənin müdafiə və aviasiya ixracı 30 faiz artıb

    Region
    16:57

    Azərbaycandan ixrac edilən sementin dəyəri 12 %-dən çox artıb

    Biznes
    16:56

    Türkiyə bu gün "Hızır Reis" sualtı qayığını xidmətə verir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti