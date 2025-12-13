Ərdoğan məhkəmənin Türkiyə çempionatındakı mərc oyunları ilə bağlı ədalətli qərar verəcəyini bildirib

WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü İlham Əliyev
    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan futbol üzrə ölkə çempionatında mərc oyunları ilə bağlı hadisələrə və istintaq prosesinə münasibət bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, Türkiyə lideri bu barədə Türkmənistan səfərindən dönərkən təyyarədə jurnalistlərə açıqlaması zamanı danışıb.

    R.T.Ərdoğan baş verən hadisələrdən ciddi şəkildə məyus olduğunu qeyd edib.

    "İdarəçisindən rəhbərinə və futbolçusuna qədər bir çox şəxsin bu işin içində olması və adlarının belə qalmaqallara hallanması, üstəlik, bunun bizim ölkəmizdə baş verməsi Prezident olaraq məni də çox üzüb. Başqa tərəfdən isə, bu vəziyyət bizi heyrətə salıb. Milyonlarla lirə transfer haqqı alan bu insanlar belə işlərə necə qarışa bilər?" - o əlavə edib.

    Türkiyə lideri məhkəmə sisteminin ədalətli nəticə çıxaracağından əminliyini ifadə edib.

    "Burada ədalət bizim üçün son dərəcə vacibdir. Hesab edirəm ki, məhkəmə bu vəzifəsini ən ideal şəkildə yerinə yetirir".

    Qeyd edək ki, mərc oyunlarda iştirakla bağlı yüzdən çox hakim, klub rəhbəri və futbolçu istintaqa cəlb edilib.

