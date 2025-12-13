Qəzzada HƏMAS-ın komandanlarından biri öldürülüb
Digər ölkələr
- 13 dekabr, 2025
- 20:09
İsrailin Müdafiə Ordusu Qəzza şəhərinə hava hücumu həyata keçirib.
"Report" Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, aviazərbələr nəticəsində HƏMAS-ın silahlı qolu olan "İzəddin əl Qəssam"ın komandanlarından biri, Raad Saad öldürülüb.
Məlumata görə, İsrail ilə HƏMAS arasında oktyabrın 10-da atəşkəs barədə razılaşma əldə olunsa da, Qəzza zolağı hücumlara məruz qalır. Fələstinli mənbələr iddia edirlər ki, son hücumda Qəzza şəhərinin qərbində hədəf alınan avtomobilin vurulması nəticəsində azı 3 nəfər həlak olub.
İsrailin Müdafiə Ordusunun açıqladığı məlumatda isə hücum nəticəsində HƏMAS-ın silahlı qolu "İzəddin əl Qəssam"ın komandanlarından biri olan Raad Saadın öldüyü yer alıb.
Son xəbərlər
20:09
Qəzzada HƏMAS-ın komandanlarından biri öldürülübDigər ölkələr
19:55
Bəzi rayonlarda güclü külək əsir - FAKTİKİ HAVAEkologiya
19:52
Zelenski: Rusiyanın kölgə donanmasına qarşı ən böyük sanksiyalar paketi qüvvəyə minibDigər ölkələr
19:32
Rubio: Ruandanın Konqodakı fəaliyyəti sülh sazişinin pozulmasıdırDigər ölkələr
19:13
Rusiyada təyyarə qəzasında bir nəfər xəsarət alıb - YenilənibRegion
19:06
Video
"AnewZ" Vardanyanın cinayətləri barədə "The Oligarch"s Design" adlı sənədli film hazırlayıbMedia
18:38
Foto
Azərbaycanla Rumıniya arasında vəkillik sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi müzakirə olunubXarici siyasət
18:36
Suriyada amerikalı hərbçilər güllələnibDigər ölkələr
18:28