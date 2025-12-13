Qəzzada HƏMAS-ın komandanlarından biri öldürülüb

WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü İlham Əliyev
    • 13 dekabr, 2025
    • 20:09
    İsrailin Müdafiə Ordusu Qəzza şəhərinə hava hücumu həyata keçirib.

    "Report" Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, aviazərbələr nəticəsində HƏMAS-ın silahlı qolu olan "İzəddin əl Qəssam"ın komandanlarından biri, Raad Saad öldürülüb.

    Məlumata görə, İsrail ilə HƏMAS arasında oktyabrın 10-da atəşkəs barədə razılaşma əldə olunsa da, Qəzza zolağı hücumlara məruz qalır. Fələstinli mənbələr iddia edirlər ki, son hücumda Qəzza şəhərinin qərbində hədəf alınan avtomobilin vurulması nəticəsində azı 3 nəfər həlak olub.

    İsrailin Müdafiə Ordusunun açıqladığı məlumatda isə hücum nəticəsində HƏMAS-ın silahlı qolu "İzəddin əl Qəssam"ın komandanlarından biri olan Raad Saadın öldüyü yer alıb.

