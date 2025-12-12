Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    ЕС принял решение о бессрочном блокировании замороженных активов РФ

    Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании замороженных активов России.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении датского председательства в Совете ЕС.

    "Совет ЕС утвердил бессрочную блокировку активов России", - говорится в заявлении.

    Евросоюз, как указывает Reuters, таким образом устранил самое серьезное препятствие для использования этих средств в целях оказания помощи Украине.

    "ЕС хочет сохранить финансирование Украины, поскольку рассматривает вторжение России как угрозу собственной безопасности. Для этого государства ЕС стремятся задействовать часть российских суверенных активов, которые они заблокировали после вторжения в Украину в 2022 году", - говорится в материале.

    Первым важным шагом, согласованным правительствами стран ЕС, является блокировка российских активов на сумму 210 миллиардов евро (246 миллиардов долларов) на необходимый срок, вместо голосования каждые шесть месяцев по вопросу продления заморозки активов.

    Это устраняет риск того, что Венгрия и Словакия, у которых "более теплые отношения" с Москвой, чем у других государств ЕС, в какой-то момент могут отказаться продлить заморозку, вынудив ЕС вернуть деньги РФ.

