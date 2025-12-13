США перебрасывают в Карибский регион очередную группу истребителей

Соединенные Штаты перебрасывают на базу Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико для усиления авиационного компонента Южного командования (SOUTHCOM) группу истребителей пятого поколения F-35A Lightning II.

Как передает Report, об этом сообщило издание The War Zone со ссылкой на американского чиновника.

На базе, расположенной примерно в 850 км от побережья Венесуэлы, уже размещена эскадрилья из 10 истребителей F-35B Корпуса морской пехоты США.

О количестве истребителей F-35A, перебрасываемых в Пуэрто-Рико - американской территории в Карибском море, военные представители Штатов не сообщают. Они прибывают с авиабазы в штате Вермонт, где размещается 158-е авиакрыло американской Национальной гвардии.

Издание отмечает, что развертывание в Карибском бассейне F-35A - первых тактических истребителей ВВС США, которые окажутся там, - позволит применять управляемые бомбы весом 900 кг по целям в глубине воздушного пространства Венесуэлы. Истребители F-35B, в настоящее время дислоцированные в Пуэрто-Рико, ограничены вооружением весом 450 кг. Кроме того, они обладают значительно меньшей дальностью полета и пониженной маневренностью.

В настоящее время американская авиационная группировка вблизи Венесуэлы также включает 48 истребителей F/A-18F Super Hornet, которые размещены на находящемся в Карибском море американском атомном авианосце USS Gerald Ford. Кроме того, большой десантный корабль USS Iwo Jima несет небольшую группу истребителей AV-8B Harrier.