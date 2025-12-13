Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева

    США перебрасывают в Карибский регион очередную группу истребителей

    Другие страны
    • 13 декабря, 2025
    • 02:06
    США перебрасывают в Карибский регион очередную группу истребителей

    Соединенные Штаты перебрасывают на базу Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико для усиления авиационного компонента Южного командования (SOUTHCOM) группу истребителей пятого поколения F-35A Lightning II.

    Как передает Report, об этом сообщило издание The War Zone со ссылкой на американского чиновника.

    На базе, расположенной примерно в 850 км от побережья Венесуэлы, уже размещена эскадрилья из 10 истребителей F-35B Корпуса морской пехоты США.

    О количестве истребителей F-35A, перебрасываемых в Пуэрто-Рико - американской территории в Карибском море, военные представители Штатов не сообщают. Они прибывают с авиабазы в штате Вермонт, где размещается 158-е авиакрыло американской Национальной гвардии.

    Издание отмечает, что развертывание в Карибском бассейне F-35A - первых тактических истребителей ВВС США, которые окажутся там, - позволит применять управляемые бомбы весом 900 кг по целям в глубине воздушного пространства Венесуэлы. Истребители F-35B, в настоящее время дислоцированные в Пуэрто-Рико, ограничены вооружением весом 450 кг. Кроме того, они обладают значительно меньшей дальностью полета и пониженной маневренностью.

    В настоящее время американская авиационная группировка вблизи Венесуэлы также включает 48 истребителей F/A-18F Super Hornet, которые размещены на находящемся в Карибском море американском атомном авианосце USS Gerald Ford. Кроме того, большой десантный корабль USS Iwo Jima несет небольшую группу истребителей AV-8B Harrier.

    переброска техники США Карибское море
    Elvis

    Последние новости

    02:06

    США перебрасывают в Карибский регион очередную группу истребителей

    Другие страны
    01:39

    "Ливерпуль" вернул Салаха в состав команды

    Футбол
    01:22

    В Сирии более 30 человек пострадали при взрыве гранаты на свадьбе

    Другие страны
    00:54

    Премьеры Британии и Бельгии заявили о переломном моменте для Украины

    Другие страны
    00:13

    Минфин США отменил санкции против судьи Верховного суда Бразилии

    Другие страны
    23:45
    Фото

    В Баку состоялся вечер памяти общенационального лидера Гейдара Алиева

    Внутренняя политика
    23:37

    Кошта: Активы РФ в ЕС будут блокированы до "выплаты компенсаций Украине"

    Другие страны
    23:26
    Фото

    В Латвии почтили память Гейдара Алиева

    Внешняя политика
    23:03

    В МИД Турции отреагировали на российский удар по турецкому судну в порту Одессы

    В регионе
    Лента новостей