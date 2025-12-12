Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
Elvis
    В Латвии почтили память Гейдара Алиева

    Внешняя политика
    • 12 декабря, 2025
    • 23:26
    В посольстве Азербайджана в Латвии прошло памятное мероприятие в связи с 22-й годовщиной смерти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

    Как сообщили Report в дипмиссии, участники мероприятия возложили венок к бюсту великого лидера Гейдара Алиева, минутой молчания почтили его светлую память.

    Посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов рассказал о содержательном и почетном жизненном пути основателя независимого, современного Азербайджанского государства, выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева и его неоценимых заслугах перед азербайджанским народом. Посол отметил, что великий лидер является исторической личностью, которая привела азербайджанский народ к независимости, стабильности и развитию, а под руководством достойного продолжателя его политики, президента, победоносного верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, территориальная целостность и суверенитет нашей страны были восстановлены, и она превратилась в могущественное государство.

    Посол подчеркнул, что общенациональный лидер заложил основу многовекторной и сбалансированной внешней политики нашей страны, в том числе стал основателем азербайджано-латвийских отношений, которые за прошедший период поднялись до уровня стратегического партнерства.

    Э.Султанов, обратив внимание на то, что 2025 год объявлен в Азербайджане "Годом Конституции и Суверенитета", подчеркнул неоценимый вклад великого лидера в разработку Конституции, принятой в 1995 году, и отметил, что это стало основой широкомасштабных законодательных и институциональных реформ в нашей стране. Он подчеркнул, что светлая память великого лидера вечно будет жить в сердцах азербайджанского народа.

    Затем выступил председатель общества "Азери", действующего в Латвии, Улдузхан Ахмедов. Он отметил, что азербайджанская идеология, автором которой является великий лидер, включает в себя организацию азербайджанцев, проживающих в зарубежных странах, и укрепление их связей с исторической родиной, и рассказал об исключительной роли Гейдара Алиева в строительстве диаспоры.

    Далее выступил председатель действующего в Латвии общества "Азери Вахдат" Алирза Гусейнов. Он подчеркнул, что Гейдар Алиев успешно провел азербайджанский народ через сложные испытания, и рассказал о его спасительной миссии.

    В мероприятии приняли участие члены азербайджанской общины, проживающие в Латвии, а также азербайджанские студенты, обучающиеся в этой стране.

    Латвия посольство Азербайджана Гейдар Алиев памятное мероприятие
    Фото
    Latviyada Heydər Əliyevin xatirəsi anılıb
    Elvis

