В Сирии более 30 человек пострадали при взрыве гранаты на свадьбе

По меньшей мере 33 человека, включая детей, пострадали при атаке с использованием ручной гранаты на свадебное мероприятие в селе Абидин в провинции Дераа на юге Сирии.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство SANA.

Согласно информации, неизвестные лица бросили две ручные гранаты в место проведения свадьбы, что привело к ранению нескольких участников торжества.

"Состояние раненых варьируется от легкого до средней тяжести, за исключением одного человека, которому пришлось ампутировать ногу", - приводит агентство слова местного чиновника.

По факту начато расследование, правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.