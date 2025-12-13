В Сирии более 30 человек пострадали при взрыве гранаты на свадьбе
- 13 декабря, 2025
- 01:22
По меньшей мере 33 человека, включая детей, пострадали при атаке с использованием ручной гранаты на свадебное мероприятие в селе Абидин в провинции Дераа на юге Сирии.
Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство SANA.
Согласно информации, неизвестные лица бросили две ручные гранаты в место проведения свадьбы, что привело к ранению нескольких участников торжества.
"Состояние раненых варьируется от легкого до средней тяжести, за исключением одного человека, которому пришлось ампутировать ногу", - приводит агентство слова местного чиновника.
По факту начато расследование, правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
