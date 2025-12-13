Ракета Kuaizhou-11 вывела на орбиту два китайских спутника

КНР осуществила успешный запуск ракеты-носителя Kuaizhou-11 с двумя спутниками.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, старт был осуществлен в 09:08 по пекинскому (05:08 по бакинскому) времени с космодрома Цзюцюань на севере страны. Для Kuaizhou-11 это 4-я миссия.

На орбиту, уточняет телеканал, вывели испытательный космический аппарат Di'er-5 вместе со спутником Xiwang-5-2.

Твердотопливная четырехступенчатая Kuaizhou-11 создана Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности. Она превышает 25 м в длину и способна доставить на низкую околоземную орбиту до 1,5 тонны полезного груза.